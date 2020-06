AIP: Dekleva Gregorič Architects

Das Büro Dekleva Gregorič Architects zählt zu den renommiertesten Architekturbüros Sloweniens und wurde von Aljoša Dekleva und Tina Gregorič 2003 in Ljubljana gegründet. Tina Gregorič leitet das Institut für Architektur und Entwerfen an der Fakultät für Architektur und Raumplanung an der TU-Wien und Aljoša Dekleva ist Leiter der AA nanotourism Visiting School der Architectural Association in London. Bei der Entwicklung ihrer vielfach ausgezeichneten Projekte verfolgen sie das Konzept „research by design“ und „design by research“, wobei sozialer Mehrwert, räumliche Qualitäten, hochwertige Materialität sowie der historische Kontext wesentlich sind. Die Gebäude und Interventionen sind charakterisiert durch den Bezug zu Ort, örtlichem Handwerk sowie lokaler Bauweise und Materialität, ebenso wie durch das Aufspüren der Bedürfnisse der Bewohner und Nutzer. Neben der Werkschau ihrer vielfach ausgezeichneten Projekte gehen Dekleva Gregorič der Frage nach, wie durch kreative Konzepte die Bedürfnisse von Touristen, Bewohnern sowie der lokalen Wirtschaft gleichermaßen Berücksichtigung finden können und was Architektur dazu beitragen kann? Nanotourismus ist eine ortsspezifische, partizipatorische und lokal orientierte Alternative zum Massentourismus. Dabei geht es darum, die gegenseitigen Interaktionen zwischen Gastgebern bzw. ansässiger Bevölkerung und den Gästen bzw. temporär Wohnenden anzuregen.

Der Vortrag findet im überdachten Freibereich neben dem Veranstaltungssaal im Areal der Wiener Sängerknaben in Sekirn am Wörthersee statt. Für ausreichend Abstand entsprechend den Covid-19-Restriktionen ist gesorgt. Aus Hygienegründen sind zur Veranstaltung nur Besucher zugelassen, die einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung.

Am 4. Juli 2020, 19:00 Uhr

Heim der Wiener Sängerknaben,

Helmut-Horten-Straße 11

9081 Sekirn am Wörthersee.

Bei schönem Wetter im Freibereich neben dem Veranstaltungssaal