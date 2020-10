AIP: Dekleva Gregorič Architects

Dekleva Gregorič Architects zählt zu den renommiertesten Architekturbüros Sloweniens und wurde von Aljoša Dekleva und Tina Gregorič 2003 in Ljubljana gegründet. Tina Gregorič leitet den Forschungsbereich Gebäudelehre und Entwerfen am Institut für Architektur und Entwerfen an der Fakultät für Architektur und Raumplanung an der TU Wien und Aljosa Dekleva ist Leiter der AA nanotourism Visiting School der Architectural Association in London. Bei der Entwicklung ihrer vielfach ausgezeichneten Projekte verfolgen sie das Konzept "research by design" und "design by research", wobei der soziale Mehrwert, die räumlichen Qualitäten, die hochwertige Materialität sowie der historische Kontext wesentlich sind. Die Gebäude und Interventionen zeichnen sich durch den Bezug zum Ort, dem örtlichen Handwerk und zu den lokalen Bauweisen und Materialität sowie durch das Aufspüren der Bedürfnisse von Bewohnern und Nutzern aus

Der Vortrag wird auf Englisch abgehalten, eine Anmeldung ist erforderlich.

Zusätzlich kann der Vortrag per Live-Stream verfolgt werden.

Am 6. Oktober 2020, 19:00 Uhr

im Laufen Innovation Hub

Salzgries 21

1010 Wien

Mehr Informationen:

www.architektur-inprogress.at