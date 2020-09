AIP: ILIOVAarchitektur

Todorka Iliova gründete 2013 ILIOVAarchitektur in Klagenfurt und ist seit 2014 in Tirol tätig, wo sie mit Raimund Wulz seit 2015 Projektkooperationen unterhält. Jedes Bauwerk entsteht aus einer emotionalen Verbundenheit mit dem Ort und der Landschaft in der es eingebettet ist. Die Nähe zu den Menschen und ihren Bedürfnissen präzisieren die Aufgabenstellung. Einfachheit, Reduktion auf wenige Materialien, sowie der Bezug zur ursprünglichen Bauweise stellen die Basis für ihre Entwürfe dar. Diese streben über die architektonische Gestaltung hinaus, um im Ort neue, urbane Bezüge zu schaffen.

Der persönliche Austausch ist den Veranstaltern ein wesentliches, kulturelles Anliegen.

Am 22. September um 19:00 Uhr

Bei Querkraft Architekten

Börseplatz 2

1010 Wien

