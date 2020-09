Arch On Walk: Achleitner Reloaded

Die Auswahl der Objekte orientiert sich an Friedrich Achleitners Architekturführer "Österreichische Architektur im 20. Jahrhundert", wobei die Anordnung der Bauten neu sortiert und mit zeitgenössischen Ergänzungen erweitert wurde. Der erste Stadtspaziergang dauert ca. 1,5 - 2 Stunden, startet in der Mariahilferstraße, führt über die Wienzeile bis zur Margaretenstraße, entlang der Kettenbrückengasse, über den Naschmarkt, durch den Raimundhof wieder zurück nach Neubau und durch die Kirchengasse bis zum Ende am Siebensternplatz.

Die Spaziergänge können auch im Alleingang durchgeführt werden. Dazu sendet "Archontour" eine Stadtkarte mit allen markierten Bauten und der genaue Route sowie umfangreiche Informationen mit Bildern und Texte zu allen Bauten der jeweiligen Route per Mail zu. Die Baudaten und Beschreibungen basieren größtenteils auf Achleitners Architekturführer und sind mit aktuellen Ergänzungen angereichert.

Die Bestellung der Unterlagen erfolgt auf Anfrage per E-Mail:

kuzmany@archontour.at

Preis: 9,00 EUR

Nächster Stadtspaziergang: Di, 22. September um 17:30

Der Treffpunkt wird nach Anmeldung bekannt gegeben.

Anmeldung: Archontour

Preis: 17,00 EUR

Mehr Informationen:

www.archontour.at