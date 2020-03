Architekturpreis Land Salzburg 2020

Ziel der Zuerkennung des Architekturpreis Land Salzburg ist es, eine größere Öffentlichkeit für zeitgenössische Architektur zu schaffen, die Baukultur zu fördern und die erbrachten Leistungen zu würdigen.

Der Architekturpreis

Ausgezeichnet werden Bauwerke, die sich im Bundesland Salzburg befinden und die bis zum Ende der Einreichfrist nicht länger als drei Jahre fertig gestellt sein dürfen. Außerdem müssen die prämierten Bauten eine beispielhafte Auseinandersetzung mit den Problemen der heutigen Zeit widerspiegeln sowie den Forderungen nach einem hohen architektonisch-künstlerischem Wert, Übereinstimmung von Form und Funktion und nach sorgfältiger technischer und künstlerischer Durchbildung entsprechen. Mit der Organisation der Vergabe des Architekturpreises und des Stipendiums sowie mit der Erstellung einer Publikation wurde der Verein Initiative Architektur beauftragt.

Die Auszeichnung kann für alle Bauaufgaben, auch im Bereich des Bauingenieurwesens, verliehen werden. Arbeiten können von jeder Person eingereicht werden. Die Bekanntgabe des Juryentscheids ebenso wie die Auszeichnung erfolgt durch den Kulturreferenten des Landes Salzburg in Form einer Urkunde, die im Rahmen einer Festveranstaltung überreicht wird. Die ausgezeichneten und von der Jury zur Dokumentation vorgeschlagenen Objekte werden anschließend ausgestellt und in einem Katalog publiziert.

Das Stipendium

Gleichzeitig wird mit dem Architekturpreis ein Stipendium vergeben, dessen Auswahl ebenfalls durch die Jury getroffen wird und dessen Ziel die Förderung eines Projektes oder Forschungsvorhabens im Bereich der zeitgenössischen Architektur, der Stadt- oder Landschaftsplanung ist. Dieses Stipendium kann auch für die Durchführung von Vorstudien oder Recherchen zu einem solchen Vorhaben gewährt werden. Teilnahmeberechtigt sind alle in Salzburg geborenen oder in Salzburg seit mindestens fünf Jahren mit Hauptwohnsitz ansässigen Personen unter 40 Jahren. Binnen eines Jahres sind Bericht, Dokumentation und Präsentation des Ergebnisses an die Kulturabteilung des Landes Salzburg und die Initiative Architektur zu übermitteln. Für das Stipendium steht ein Preisgeld in der Höhe von 5.000 Euro zur Verfügung.

Jury: Verena Konrad Direktorin des vai-Vorarlberger Architektur Institut), Lukas Mayr (Architekt Tirol/Südtirol), Markus Thurnher (Architekt Bregenz)

Einreichfrist: 12. Juni 2020 (Es gilt das Datum des Poststempels)

Preisverleihung: 2. und 3. Juli 2020

Ausstellung: 24. September – 13.November 2020

Initiative Architektur Salzburg