Architekur in Progress Vortrag: Illiz Architektur

Illiz architektur wurde 2008 von Sabrina Mehlan (*1978), Petra Meng (*1979) und Stefanie Wögrath (*1978) gegründet und besteht seitdem an den beiden Standorten Wien und Zürich mit einem Team von rund fünfzehn Architekten. Ihr Büro hatte früh die Gelegenheit an komplexen und interdisziplinären Projekten mitzuwirken. Offenheit für Neues sowie ständige Perspektivwechsel in einem Team von Spezialisten waren hier wesentlich für das gute Gelingen, und haben ihre Arbeitsweise nachhaltig geprägt. Die Architektur von illiz ist stets kontextuell und zugleich selbstbewusst. Großen Wert legen sie auf räumliche Funktionalität, jedoch ohne in Bezug auf Qualität und Ästhetik Abstriche zu machen. Hierbei kommen innovative und nachhaltige Methoden zum Einsatz, die im fertig gestellten Gebäude spürbar sind und langfristig überzeugen können.

Dienstag, 20. Oktober 2020 um 19:00 Uhr

querkraft architekten

Börseplatz 2

1010 Wien

Die Plätze sind limitiert, um verbindliche Anmeldung wird ersucht.

Zusätzlich wird die Veranstaltung per Live-stream auf YouTube abgehalten.

Zum Livestream:

Illiz architektur - kontextuell, authentisch und selbstbewusst

