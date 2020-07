Art & Business Hotel in Nürnberg

Ästhetik, Anspruch, Behaglichkeit, Funktion und selbstverständlich hohe Professionalität, wird von Geschäftsreisenden erwartet und selbstverständlich auch geboten. Aber eine kleine Auszeit vom Business ist nie zu verachten - sei es durch ein herzliches „Guten Morgen“ mit einem herzhaften Frühstück, durch die vielfältige Kunst von fränkischen Künstlern oder die mehrmals jährlich stattfindenden Weinkollegs. All das bietet das neue Art & Busines Hotel im Herzen von Nürnberg.

Kunst und Geschäft im Herzen der Stadt

Das neue Hotel liegt am Eingang zur historischen Altstadt in Nürnberg. Das Staatstheater, das Opernhaus und die Burg sind in nächster Nähe, ebenso wie viele Museen, Sehenswürdigkeiten und die Fußgängerzone der Stadt. Als Basislager für Designbewusste ist das familiengeführte Hotel geschmackvoll, in einem edlen Stil eingerichtet. Alle öffentlichen Räume und die 45 Zimmer und vier Superiorzimmer des Designhotels sind individuell, mit originalen Bildern, Skulpturen und Kunstwerken zeitgenössischer fränkischer Künstler bestückt. "Bei uns findet der Gast ein klar gestaltetes Ambiente mit Wohlfühleffekt und wohltuender Wärme. Schließlich ist es gerade auf Geschäftsreise weg von der Familie wichtig, gut anzukommen“, so Stephanie Hirschfeder vom familiengeführten Art & Business hotel.

Kulinarik aus der Region

Der lichtdurchflutete Raum mit Blick in den Kunsthain, ein offenes und herzliches „Guten Morgen“ und im Haus hergestellte Speißen vom Feinsten. Da türmen sich Marmeladen, Kuchen, Pralinen, Salate, Dessert, Antipasti, Fruchtjoghurt, Porridge, Müsli, verschiedene Brotsorten, selbst glutenfreies Brot und vieles mehr, dass sich die Tische biegen. Das Besondere: Es ist fast alles davon selbst gemacht! Die Wurstwaren stammen aus einer Gourmet-Metzgerei, ein Teil des Käses vom „Affineur“ aus Erlangen. Eier werden von einem Bauernhof geliefert, das Gemüse kommt direkt aus dem Knoblauchsland. Glutenfreie oder vegane Speisen sind selbstverständlich. Appetitlich angerichtet in kleinen Einzelportionen können die Gäste einen stressfreien Start in den Tag genießen.

Individualität uns Entspannung

Das Art & Business Hotel liegt entspannte zwei Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt am Eingang zur historischen Altstadt von Nürnberg. Das spart Zeit und ist einfach praktisch. Bei all der Funktionalität darf natürlich nicht auf Individualität und das Verlangen nach Entspannung vergessen werden.

Mehr Informationen: www.art-business-hotel.com