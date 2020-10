Ausstellung: Die analoge Stadt

Für seine Ausstellung baute Adrian Streich ein städtebauliches Modell im Maßstab 1:10, mit welchem er ein Netz von Referenzen auslegte. Grundlage dafür bildete Aldo Rossis Begriff von der „analogen Stadt“ aus den späten 1960er-Jahren. Dabei werden gebaute Werke und Entwürfe aus ihrem Kontext gelöst und an einem imaginären Ort zusammengefügt. Für Adrian Streich ist dieses „enthistorisierende“ Verfahren Grundlage für die Diskussion grundsätzlicher Fragen beim Entwurf zeitgenössischer Stadträume. Gleichzeitig verweist die Ausstellung auf die Arbeitsweise von Adrian Streich, bei der große städtebauliche Modelle eine zentrale Rolle spielen.

Hommage an Aldo Rossi

Hierfür implementiert Streich eine Ecke von dessen Quartier Schützenstraße (Berlin, 1997) in seinen imaginären Stadtraum. Demgegenüber platziert er einen Torre der Wohnlage am Viale Etiopia von Mario Ridolfi und Wolfgang Frankl. Beide Projekte interpretieren die ortstypischen Stadträume – geschlossen und offen – auf spezifische Weise: In Berlin als idealistische Rekonstruktion einer Blockrandbebauung, in Rom als Variante römischer Palazzi. Die „Torri-Ina“ sind zugleich eine Art Ur-Referenz für Adrian Streich und führten zum Entwurf der sieben Türme der Wohnsiedlung Werdwies, seinem ersten wichtigen Bau, der einen weiteren Teil der Ausstellung bildet. Das Modell des aktuell im Bau befindlichen Wohnbaus Freihofstrasse in Zürich mit einer 130 Meter langen Wand aus alternierenden Wandstücken aus Klinker- und verputztem Mauerwerk wiederum korrespondiert mit dem Block des Quartiers Schützenstraße.

Über Adrian Streich

Adrian Streich hat sein Büro 1998 in Zürich gegründet und führt es heute zusammen mit Judith Elmiger, Tobias Lindenmann, Annemarie Stäheli und Roman Brantschen. Sie haben vor allem zahlreiche Wohnungsbauten und Schulen realisiert, zum Beispiel die Wohnsiedlung Werdwies, die Siedlung Kraftwerk1 Heizenholz, das Letzibach Teilareal C, Schulanlage Schauenberg in Zürich sowie das Schulhaus Zinzikon in Winterthur.

Bis 17. Oktober 2020

Architektur Galerie Berlin

Karl-Marx-Allee 96

10243 Berlin

Mehr Informationen:

www.architekturgalerieberlin.de