Genau vor hundert Jahren fand der Zusammenschluss zu „Groß-Berlin“ statt und so feiert die Metropole dieses Jahr ein besonderes Jubiläum ihrer Stadt-Geschichte: Berlin ist gezeichnet von seiner Geschichte, von Erfolgen und Niederlagen – aber auch gezeichnet und gemalt von vielen Künstlern. Im Rahmen der Ausstellung „Gezeichnete Stadt“ wird nun erstmalig ein umfassender Überblick über ihr Schaffen gegeben.

Berlin im Wandel der Zeit

Die Berlinische Galerie verfügt über eine der größten und wichtigsten Kunstsammlungen zur Stadt Berlin. Allein die Grafische Sammlung beherbergt eine üppige Vielfalt von rund 25.000 Werken zu zahlreichen Themen. Auch die Ost-Berliner Kunst macht einen umfangreichen und wertvollen Teil dieses Bestandes aus. In den vergangenen Jahren wurde die Grafische Sammlung um viele, gute Neuzugänge erweitert. Zu den Exponaten zählen Zeichnungen in großen, mittleren, kleinen Formaten, viel Buntes und Schwarzweißes in sehr unterschiedlichen Techniken sowie ein facettenreicher Stilmix aus Gegenständlichkeit, Fotorealismus, Surrealismus, Spätexpressionismus, Abstraktion, Illustrationen und Comic. „Gezeichnete Stadt“ zeigt in sechs Kapiteln einige weltbekannte Künstler – die Mehrheit von ihnen lebt in Berlin.

Mythos „Stunde Null“

„In den sechs Kapiteln befasst sich die Ausstellungskuratorin Annelie Lütgens über die ausgewählten Werke mit der Faszination der Metropole. Nach der Stadt in Trümmern durchstreifen wir urbane Biotope, gelangen zu subjektiven Topografien und konzeptuellen künstlerischen Auseinandersetzungen mit der Architektur Berlins. Flora und Fauna im urbanen Raum gilt der kuratorische Blick dabei ebenso wie dem Großstadtpersonal von Diven, Hipstern und Kindern. Die Begeisterung für Berlin, das metropolitane Treiben, die Diversität der Bewohner und ihre Inspiration für die künstlerische Auseinandersetzung mit dem städtischen Organismus gehören zu den Interessenschwerpunkten der Berlinischen Galerie“, so Thomas Köhler, Direktor der Berlinischen Galerie. „Folgt man der Geschichte der gezeichneten Stadt, so verläuft sie alles andere als gradlinig, sondern eher in einer Zickzack-Bewegung“, erklärt Annelie Lütgens, Ausstellungskuratorin und Leiterin der grafischen Sammlung. „Diese urbane Natur, ihre Verwachsungen, Biotope, Strukturen, Architekturen und ihre Bewohner*innen, ihr Typenreservoir bildnerisch zu erforschen, ist das Ziel künstlerischen Handelns durch die Zeiten, und davon erzählt diese Ausstellung, die in sechs Themengruppen gegliedert ist. In vielen Werken lassen sich Spuren der Zeitgeschichte auffinden, und immer wieder schimmern auch Erinnerungsbilder an das Berlin der Weimarer Republik hindurch.“

Die Galerie ist geöffnet, das Tragen von Mund- und Nasenschutz ist verpflichtend, es gelten die allgemein üblichen Abstands- und Hygienemaßnahmen.

Bis 14. Jänner 2021

Berlinische Galerie

Alte Jakobstraße 124-128

DE-10969 Berlin

Mehr Informationen:

www.berlinischegalerie.de