Ausstellung: Wie wohnen wir morgen?

Mit der IBA Wien 2022 wurde erstmals in Wien eine Internationale Bauausstellung ins Leben gerufen. Wien stellt sich damit die Aufgabe wegweisende Lösungsvorschläge und Zugänge zu den Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln. Im Zentrum steht das Thema des "neuen sozialen Wohnens". Alltägliche Handlungsmuster und Abläufe werden im Hinblick auf Aktualität und Treffsicherheit hinterfragt und bei Bedarf neu verhandelt; neue Akteure bringen sich ein und stadt-, wohnungs- sowie sozialpolitische Instrumente und Strategien werden neu miteinander verknüpft. In Konsequenz der thematischen Ausrichtung der IBA Wien rückt die Entwicklung sozialer Quartiere als Produkte gesellschaftlichen Zusammenwirkens in den Vordergrund und wird zu einem zentralen Inhalt der Bauausstellung.

Bis 22. Oktober 2020

im WEST (ehem. Sophienspital

Stollgasse 17/ Neubaugürtel

10701 Wien

Um eine Anmeldung wird gebeten:

www.iba-wien.at