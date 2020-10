AZW: Gunther Wawrik und die Bergstadt

Gunther Wawrik beschäftigt sich neben seinen bekannten architektonischen Realisierungen seit vielen Jahren mit hypothetischen Vorschlägen, die im krassen Widerspruch zur gängigen Baupraxis stehen. Befreit vom Realisierungszwang legt Wawrik in der Bergstadt anhand von Texten, Skizzen und Plandarstellungen seine Überlegungen für eine in die Zukunft gerichtete Stadt vor. Bereits in seiner Kindheit genoss Wawrik von seinem Elternhaus am Fuße des Gaisberges aus den Blick über das Salzburger Becken. Sein aus der Topografie entwickeltes Stadtmodell setzt uns einen Spiegel vor und stellt einen Gegenentwurf zur „Talstadt“ dar, die aufgrund zunehmender Kapitalisierung seit längerem unter Druck steht. Gunther Wawrik, dessen Werk ein wichtiger Bestandteil der Sammlung des Az W ist, wird heuer 90. Wir gratulieren und feiern mit ihm seine Leidenschaft für die Gegenwart.

Im Anschluss an das Pdoiumsgespräch wird im Anschluss eine Vorstellung des Buches "Die Bergstadt. Eine Fiktion" von Gunther Wawrik erfolgen. Des Weiteren wird die Veranstaltung zusätzlich live übertragen. Der Link hierzu wird kurz vor der Beginn auf der Homepage des AzW zur Verfügung gestellt.

Mehr Informationen: www.azw.at