AZW: Wachstum oder Verzicht?

Im Jahr 2020 fiel der Earth Overshoot Day auf den 22. August. Das bedeutet, an diesem Tag haben wir die globalen Ressourcen des Jahres bereits aufgebraucht. Wir betreiben Raubbau an dem, was nicht mehr zu ersetzen ist. Noch immer ist der Bodenverbrauch in Österreich hoch, wachsen Verkehrsflächen und Einfamilienhausgebiete täglich weiter. Bauen ist Extrahieren von Material aus der Erde. Manche fordern mehr Umbau statt Neubau, noch Radikalere rufen: Verbietet das Bauen! Gibt es ein Bauen ohne Wachstum, und wie könnte es aussehen? Ein Podium mit Gästen aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Architektur und Philosophie sucht Antworten.

Gäste:

Christian Felber, politischer Aktivist und Experte der Gemeinwohl-Ökonomie

Verena Mörkl, Architektin, Superblock

Andreas Novy, Sozioökonom, WU Wien

Wolfgang Pauser, Journalist und Kulturanalytiker

Astrid Rössler, Abgeordnete zum Nationalrat, die Grünen

Moderation:

Maik Novotny, Architekturjournalist

Am 2. Dezember 2020 um 19:00 Uhr

Architekturzentrum Wien

Museumsplatz 1

1070 Wien

Online-Veranstaltung, mehr Informationen:

www.azw.at