Bauherrenpreis 2020

Der seit 1967 stattfindende Preis würdigt seit jeher besondere Bauvorhaben mit gesellschaftlichen Engagement und innovatorischen Charakter. Die Ursachen für die Entscheidung den Preis auf das kommende Jahr zu verschieben liegen in den Ausgangsbeschränkungen und deren Folgen begründet, welche ein mehrschichtiges Juryverfahren, persönliche Treffen mit Bauherren und Architekten sowie eine Begutachtung der Bauten vor Ort verhindern. „Jede andere Form der Beurteilung würde dem Grundsatz des Preises widersprechen.“, so das Urteil der Veranstalter, „ Um die einzigartige Qualität des Preises sicherzustellen und auch in Zukunft zu gewährleisten haben der Vorstand des Landesverbandes Tirol, als diesjähriger Veranstalter, und die ZV Österreich daher beschlossen, die Einreichung zum Bauherrenpreis auf das kommende Jahr 2021 zu verschieben.“ Weitere Modalitäten, zukünftige Einreichfristen sowie das neue Datum der Preisverleihung stehen bislang aus.

