Buchtipp: Michael Seidel und Gerhard Steixner: SOCIETY NOW!

Die Schwerpunkte in den vier Kapiteln Easy Living, ­Public Space, From Vision to Practice und Let Loose reichen vom Wohn- und Städtebau über Prototypenbau, vorwiegend im Kontext von Nutzungen im öffentlichen Raum, bis hin zum digitalen Experimentierfeld des Instituts, dem MedienLAB. Darin dokumentiert finden sich zahlreiche qualitativ hochwertige Studentenarbeiten aus dem Zeitraum 2009–19, die bekannten realisierten Best-Practice-Projekten gegenübergestellt werden. Darunter, durchaus überraschend, Steixners Solarhäuser als Antwort auf seine im begleitenden Essay gestellte Kritik am Einfamilienhaus. Steixner hält vor allem in seinem Eingangsstatement ein kritisches Plädoyer für eine neue Demokratisierung und Ökologisierung von Architektur und Städtebau. Die zahlreichen begleitenden Essays von Silke Fischer, ­Sandra Häuplik-Meusburger, Vera Kumer, San-Hwan Lu, Michael Seidel und Gerhard Steixner geben dem Buch den notwendigen wissenschaftlich-theoretischen Rahmen und zeugen durchwegs von sehr kritischen Auseinandersetzungen an der Universität und deren Versuchen, gesellschaftsrelevante Antworten auf die vielen offenen Fragen zu finden.