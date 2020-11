Digital Festival: Open House Worldwide

Über 40 Städte auf 5 Kontinenten warten auf einen (virtuellen) Besuch: Mit Hilfe spezieller Themen-Cluster- sowie slots, Videofilme und einer On-Demand-Plattform können Architektur-Begeisterte im November online Bau-Juwele weltweit besichtigen - natürlich auch in Wien.

Iris Kaltenegger, Open House Wien-Gründerin: „In einem 48-stündigen Programm reisen wir in zwei Tagen gemeinsam um die Welt. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen berühmter Gebäude – von New York über Lagos und Buenos Aires bis Taipeh. Natürlich stehen auch aktuelle Themen unserer Zeit im Fokus: zum Beispiel die Klimakrise, der soziale Wohnbau, Public Spaces, Infrastruktur oder Social Life im Zeitalter von Corona.“ Wie jedes Jahr ist auch das digitale Open House Worldwide Festival bei freiem Eintritt und offen für alle zu erleben.

www.openhouse-wien.at