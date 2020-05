Nachruf: Dietmar Seiner (1951-2020)

Von seiner Ausbildung her war Dietmar Steiner eigentlich Architekt, den Beruf an sich hat er aber nie ausgeübt. Ihm war die Vermittlung von Architektur von Anfang an ein viel größeres Bedürfnis als „entwerferische Selbstdarstellung“ wie er es selbst formulierte. Die Direktion des 1993 von ihm gegründeten Architekturzentrums Wien verließ er im Dezember 2016. Auch wenn der Titel seiner letzten Ausstellung „Am Ende: Architektur“ auf den ersten Blick düstere Gedanken zuzulassen schien, war es für ihn mit der Architektur längst noch nicht vorbei. In seiner Pension widmete er sich nicht nur dem noch ausständigen Niederösterreich Band von Friedrich Achleitners Führer österreichischer Architektur, sondern auch der Aufarbeitung seines Archivs und Vorlasses .

In einem Interview, das er uns 2017 gab, sagte er, der in den 1990er Jahren die „Domus“-Direktion innehatte, zu seiner publizistischen Tätigkeit: „Ich habe ich mich nie als Architekturkritiker, sondern immer als Architekturpublizist gesehen. Ich wollte eine Geschichte erzählen. Dinge, die Komplexität, Schwierigkeiten, den architektonischen Willen, die das Konzept dahinter ausdrücken, fand ich spannend, und wenn es dann auch noch Leser dafür gab, war das okay.“ Und zur gesellschaftspolitischen Aufgabe von Architektur meinte er: „Es geht nicht darum, sein Ego zu zelebrieren, sondern darum, wie man als Architekt in politische, gesellschaftliche, gestalterische Prozesse eingreifen kann. Ich bin überzeugt, dass dies die Aufgabe von Architekten ist. Alles andere kann auch von Designern erledigt werden. Anna Heringers Leitsatz lautet: „Architektur ist Lebensmittel – nicht das Dessert.“ Es geht um die Grundbedürfnisse, um die muss man sich kümmern und sich Gedanken machen. Das ist nach wie vor die Aufgabe von Architekten. Für mich ist die Architektur also nicht am Ende, nur die Herausforderungen und Strukturen haben sich geändert, und man muss sehen, wo man sich einbringen kann.

Auf die Frage, ob er sich nun in seinem neuen Lebensabschnitt im Anschluss an seine kurz zuvor angetretene Pension als Direktor des Architekturzentrum Wien, auch weiterhin der Architektur widmen werde, hatte er geantwortet: „Ich wüsste noch keine Alternative. Ich habe nichts anderes gelernt. Aber ich brauche jetzt erst einmal eine Pause.“

Die Redaktion von Architektur & Bau Forum und der österreichische Wirtschaftsverlag sprechen den Angehörigen ihr aufrichtiges Beileid aus.

Zum Nachlesen

Christine Müller im Gespräch mit Dietmar Steiner aus Architektur & Bau Forum 01-02/2017, erschienen am 27. Februar 2017