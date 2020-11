Office of the Year Award 2020

Angesichts der besonderen Umstände der aktuellen Situation und Rahmenbedingungen musste von den geplanten Feierlichkeiten zur Siegerehrung zwar Abstand genommen werden, umso mehr freuen sich die Veranstalter über die hohen Teilnehmerzahlen. „Wir freuen uns über 55 Einreichungen für den CBRE Office of the Year – und eigentlich hat jeder, der eingereicht hat, schon gewonnen“, resümiert Andreas Ridder, Managing Director CBRE Österreich und CEE.

Von Anfang März bis Ende August hatte man im Rahmen des größten Office Awards dieses Landes Österreichs innovativste und beste Büro-Arbeitsplätze – und Home Offices – gesucht. Insgesamt 55 Einreichungen in sechs Kategorien (Jungunternehmen, Kleinunternehmen, Mittelunternehmen, Großunternehmen, Co-Working-Spaces sowie Home Office) und aus fast allen Bundesländern gingen beim Auslober ein. Die dabei am meisten umkämpfte Kategorie war mit 21 Einreichungen jene der Kleinunternehmen. Alle Teilnehmer hatten von März bis August ihre Bewerbungen, bestehend aus Videos, Bildern sowie Konzept-Beschreibungen ihrer Büros hochgeladen. Eine 8-köpfige Jury der Office of the Year Partner sowie der CBRE Fachjury bewertete die Einreichungen – vorwiegend aus deren Homeoffices – nach unterschiedlichen Kriterien in sechs Kategorien: Design & Ergonomie, Flexibilität & Mitarbeiterfreundlichkeit, Wellness & Healthy Office, Innovation & Technik, Inspiration & Kreativität, Corporate Identity & Repräsentation. In der der aktuellen Situation geschuldeten, neu geschaffenen Kategorie Home Office wurden vor allem kreative wie technologische Lösungen beurteilt.

Entsprechend den Beurteilungen der Jury sowie der CBRE Fachjury wurden die folgenden Finalisten und Top-3 jeder Kategorie ermittelt:

Kategorie Jungunternehmen:

1.Platz: Schönstil / Wien

2.Platz: Pina / Feldkirch

3.Platz: allora immobilien / Wien

Kategorie Kleinunternehmen:

1.Platz: KVM-tech, Tattendorf

2.Platz: Journi, Wien

3.Platz: Inter-pool, Wien

Kategorie Mittelunternehmen:

1.Platz: ACP TEKAEF, Hohenzell

2.Platz: GA Service, Salzburg

3.Platz: Drees & Sommer, Wien

Kategorie Großunternehmen:

1.Platz: JTI, Wien

2.Platz: Dynatrace, Linz

3.Platz: BUWOG, Wien

Kategorie Co-Working-Spaces:

1.Platz: Mesnerhof-C, Steinberg

2.Platz: Spaces Icon, Wien

3.Platz: The Space, Wien

Kategorie Home Office:

1.Platz: Nespresso, Wien

Der Office of the Year Award wurde bereits zum fünften Mal vergeben, das Thema war allerdings noch nie aktueller als in diesem besonderen Jahr 2020. „Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass vor allem jene Projekte vorne mit dabei sind, durch die sich nicht nur die Unternehmen ihr Leitbild ausdrücken, sondern in denen sich die Mitarbeiter auch wohlfühlen und in denen Vielfalt möglich ist. Diese Konzepte werden auch in Zukunft überzeugen, denn Büros werden mehr und mehr zu sozialen Hubs, zu Orten des Austauschs, der Inspiration und der Zusammenarbeit“, so Julian Schramek, Head of Building Consultancy CBRE, der mit seinem Team die Fachjury bildete.

2020 musste, aus bekannten Gründen, der erste Office-of-the-Year-Award ohne Award Gala stattfinden, den Gewinnern wurden ihre Preise in einer OOTY Award Box übermittelt. „Wir möchten uns bei allen – den einreichenden Unternehmen, der Jury, unseren Partnern – bedanken, dass sie auch in ungewöhnlichen Zeiten beim Office of the Year dabei waren und sind gespannt, wie die Corona Pandemie die Einreichungen für den Award 2021 beeinflussen wird“, so Andreas Ridder.

