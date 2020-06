Online-Vortrag: Architects not Architecture

Nachdem die Veranstalter aufgrund der Einschränkungen durch Corona ihr Archiv online im Rahmen einer Home Edition zur Verfügung stellten, wird das digitale Repertoire zukünftig um das Format Virtual Event erweitert, einem Online-Stream, auf welchem namhafte Architekten einen Einblick in ihren beruflichen Alltag gewähren.

Blick hinter die Kulissen

Architects not Architecture bringt seit 2015 auf die Bühne, was sonst im Verborgenen bleibt. Hierbei referieren renommierte Architekten über ihren ganz persönlichen Werdegang und das, was sie dabei beeinflusst und bewegt hat. Persönliche Erfahrungen, geistige Haltung und die ganz eigene intellektuelle Biografie kommen zur Sprache. Das ermöglicht den Zuschauern ein besseres Verständnis ihrer Architektonischen Arbeit, ohne dass diese zum Thema wird.

Über die Referenten

Für den ersten Live-Stream der virtuellen Vortragsreihe wurden Mark Jenewein von LOVE Architecture und der Architekt Zoran Bodrožić geladen, einen Einblick in ihren beruflichen Alltag zu gewähren. Mark Jenewein studierte Architektur an der TU Graz, beschäftigte sich intensiv mit bildender Kunst und Ausstellungen in Wien, Graz und Berlin. Im Jahr 1998 gründete er zusammen mit Bernhard Schönherr und Herwig Kleinhapl die LOVE architecture & urbanism ZT GmbH. Zoran Bodrožić studierte Architektur an der Universität Zagreb und war lange Zeit als freischaffender Architekt tätig. 1997 gründete er, gemeinsam mit Demit Novoselec das „Architectural Office ZID Limited“ in Zagreb und 2002 das Architekturbüro „08 16 Architektur“ mit Lettner in Wien. Seit 2005 besteht sein Architekturbüro azb – Architekt.

Am 24. Juni 2020 von 19:00 bis 20:30 Uhr per Livestream: Architects not Architecture

Mehr Informationen: www.architectsnotarchitecture.com