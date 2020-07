Podcast: Auf der Suche nach Europa

Ab sofort erscheint zweimal wöchentlich – immer montags und donnerstags – je eine der insgesamt 22 Podcast-Folgen. Im Gespräch mit der Journalistin und Buchautorin Anja Maier reflektieren darin die Fotografen über ihre Arbeiten, die in der Ausstellung der Akademie der Künste in Berlin im Herbst zu sehen sein werden.

Der gesellschaftskritische Blick

Für „Kontinent – Auf der Suche nach Europa“ erforschen die 22 Ostkreuz-Mitglieder aktuelle Fragen des Miteinanders in Europa. In ihren fotografischen Arbeiten nehmen sie sowohl persönliche, gesellschaftliche wie auch politische Phänomene in den Blick. Der Podcast bietet die Möglichkeit vor und während der Ausstellung die Fotografen der Agentur und ihre Positionen kennenzulernen. Sie geben Einblick in ihre Herangehensweisen an die individuellen und ganz unterschiedlich gearteten Projekte. Im Podcast erzählen die Agenturmitglieder, wie und warum die Entscheidung für ein fotografisches Thema fiel, welche Schwierigkeiten und Möglichkeiten sich im Prozess ergeben haben und wie dies ihren Blick auf den Kontinent Europa verändert. Welche Verantwortung liegt heute bei den Fotografen? Wie ist ihre Haltung, welche Rolle nehmen sie als Individuen und als Vertreter ihres Berufsstandes ein – in der Gesellschaft, im Ausstellungs- und Medienkontext und im Kollektiv? Die Ostkreuz-Mitglieder erzählen nicht nur von ihrem Werdegang und ihren Arbeitsweisen, in den eindrücklichen Gesprächen wird ein kritischer Zugang zur Fotografie deutlich, für den Ostkreuz seit nunmehr 30 Jahren steht. In der ersten Folge des Podcasts spricht der Kurator der Ausstellung Ingo Taubhorn über die Entstehung und die Grundgedanken des Gemeinschaftsprojekts. Alle Podcast-Folgen sind als digitales Zusatz- und Vermittlungsangebot kostenfrei in deutscher Sprache über alle gängigen Streaming-Dienste verfügbar.

Über Ostkreuz

Ostkreuz - Agentur der Fotografen wurde 1990, kurz nach dem Mauerfall, im noch nicht wiedervereinigten Deutschland in Ost-Berlin von sieben Fotografen gegründet. Heute, 30 Jahre später, gilt Ostkreuz als renommiertestes Fotografen-Kollektiv Deutschlands. Seine 22 Mitglieder sind vielfach ausgezeichnete Autorenfotografinnen und -Fotografen mit eigener Haltung und Handschrift. Ihre Bilder sind in Ausstellungen, Zeitschriften und Magazinen national und international vertreten.

Von Oktober 2020 (der genaue Eröffnungstermin wird erst bekannt gegeben) bis 10. Jänner 2021 wird die gleichnamige Ausstellung von Ostkreuz in der Akademie der Künste in Berlin zu sehen sein.

Die Podcast-Folgen sind auf den Streaming-Diensten Spotify, Apple Podcast sowie Deezer verfügbar und können dort abonniert werden.

