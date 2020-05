Preis: Auszeichnung des Landes Tirol 2020

Eingereicht werden können in Nord- und Osttirol ausgeführte Bauwerke, die von Architekten bzw. Ingenieuren geplant wurden. Als Voraussetzung gilt, dass die Fertigstellung zwischen 2018 und 2020 erfolgte und die im Bauwerk angelegte Auseinandersetzung mit den Problemen unserer Zeit in ästhetischer wie innovatorischer Hinsicht als besonders vorbildlich zu bezeichnen ist. Da der Begriff „Neues Bauen“ möglichst umfassend aufgefasst werden soll, beziehen sich die Auszeichnungen nicht nur auf das Fachgebiet Architektur, sondern auch auf Leistungen des Bauingenieurwesens. Arbeiten können von jeder Person (Architekt, Bauingenieur, Baumeister, Bauherr, Bauträger etc.) eingereicht werden.

Die Jurymitglieder: Anne-Julchen Bernhardt (RWTH Aachen); Peter Haimerl (Architekt, Stadtplaner, München); Marta Schreieck (Henke Schreieck Architekten, Wien); Der Jury steht es frei, auch nicht eingereichte Bauwerke in ihre Auswahl einzubeziehen.

Die Bekanntgabe der Juryentscheidung und die Auszeichnung erfolgen durch Landesrätin Beate Palfrader in Form einer Urkunde, die bei einer Festveranstaltung im Herbst 2020 den Urheber der ausgezeichneten Bauten überreicht wird. Im Rahmen der Veranstaltung werden sowohl die ausgezeichneten als auch die nominierten Projekte von der Jury vorgestellt. Sämtliche eingereichten Bauwerke werden im Rahmen einer Ausstellung im aut. architektur und tirol präsentiert und die ausgezeichneten Projekte in einer Broschüre publiziert.

Einreichende: 19. Juni 2020 (Poststempel)

Adresse: aut. architektur und tirol

Lois-Welzenbacher-Platz 1, 6020 Innsbruck

Für Fragen und weitere Informationen: E-mail unter office@aut.cc oder telefonisch unter (0 512) 57 15 67 erreichbar.

http://www.aut.cc