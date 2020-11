RWTH Aachen: Montagabendgespräche

Im Wintersemester 2020/21 beschäftigt sich die Vorlesungsreihe mit der Idee des Politischen in der Architektur als einem Teil der res publica, der öffentlichen Angelegenheiten. Im Zentrum stehen öffentliche Debatten, Konflikte, Aushandlungsprozesse und der Widerstreit der Meinungen, durch den das Politische in der Architektur greifbar wird. Nach solchen Antagonismen halten die diesjährigen Montagabendgespräche in den Bereichen urbane Ethnografie, Stadtplanung, Strukturwandel und Demokratisierung von Gesellschaften Ausschau.

Ausstehende Termine:

7. Dezember 2020:"Mapping the Conflict"

11. Jänner 2021: "Architecture and Democracy"

25. Jänner 2021: "Social Housing as Collective Effort"

1. Feburar 2021: "Kohlekommision", Strukturwandel und öffentliche Protestformen"

Anmeldung für Teilnahme via Zoom:

[email protected]

Link zum Livestream auf YouTube unter https://www.youtube.com/channel/UC5zvZeqrttetQwCpUWSXehw

Link zum Zoom Meeting, welches um 19:30 Uhr stattfindet

https://rwth.zoom.us/j/95671355600?pwd=RndYRVo0Mm81K2xFeTAyMlBSU0NzUT09