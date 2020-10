Teppichfliesen inspiriert von den Straßen Londons und New Yorks

Mit dem Launch seiner neuen Teppichfliesenkollektion NY+LON Streets präsentiert Interface nicht nur ein aufregendes, neues Design, sondern auch eine neue PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion. Damit reduziert das Unternehmen den CO2-Fußabdruck des Gesamtprodukts.

Inspiriert von zwei Metropolen

Wer an die Weltstädte New York City und London denkt, die Inspiration und Namensgeber für die neue Teppichfliesenkollektion sind, verbindet die Straßenansichten nicht unbedingt mit dem Gedanken an biobasierte Stoffe und Nachhaltigkeit. Doch NY+LON Streets, deren Name auch für das Hauptmaterial Nylon der Teppichfliesen steht, schafft genau das. Die Kollektion fängt in ihrem Design die einzigartigen Eindrücke der Gehwege ein und kombiniert sie mit fortschrittlicher, nachhaltiger Technologie. Als Teil des modularen Systems von Interface lassen sich die Teppichfliesen der Kollektion einfach und effektvoll mit den Luxus-Vinylfliesen (LVT) von Interface sowie den nora® Kautschukbelägen kombinieren.

Nachhaltige CQuest™Bio Rückenkonstruktion

Interface verfolgt die Mission, den CO2-Fußabdruck von Innenräumen und gewerblich genutzten Flächen zu senken. Durch Investitionen in Innovation und unter Berücksichtigung der Materialkunde hat das Unternehmen den Herstellungsprozess für seine Rückenkonstruktionen umgewandelt, um CQuest™Bio zu produzieren. Der Rücken beinhaltet neue, biobasierte Materialien und einen höheren Anteil recycelter Inhaltsstoffe.

Weitere Informationen unter:

Interface.com/nylonstreets und

Interface.com/cquest.