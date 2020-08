Treffpunkt Architektur: Libelle im MQ

Mit diesem luftigen, schwirrenden Gebilde erhält das MuseumsQuartier eine neue attraktive Location, wohlgemerkt mit konsumfreier öffentlicher Terrasse und spektakulärem Panoramablick. Die Idee zu dieser transparenten Konstruktion entstand bereits 2003, unter MQ-Direktor Christian ­Strasser wurde diese nun auf Schiene gebracht. Diesen Frühling wird eröffnet. Für ­Laurids Ortner war es naheliegend, „dass man auf den schweren, weißen Kubus des Leopold Museums eine freiere Form setzt und diese, um dem Spirit des MQ als ‚Art in Progress‘ zu entsprechen, als Gesamtkunstwerk entwickelt, als Verbindung von Architektur und freien Künsten, nicht, wie so oft nachträglich als Implementierung von Kunst am Bau“. Daher waren von Beginn an die Künstlerinnen Eva Schlegel, für die Glasfassade, und Brigitte Kowanz, für die Lichtinstallation, bei der Entwicklung von Form und Gesamtkonzept mit dabei. Ein Ergebnis, das in seiner poetischen Leichtigkeit an die visionären Projekte der 1970er Jahre von Haus-Rucker-Co erinnert.

Mehr Informationen: Libelle MQ



