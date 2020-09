Urbanize! Festival 2020

Urbanize! 2020 erkundet lokale und internationale Erfolgsmodelle, um vielfältige und demokratische Räume als Gemeingüter jenseits der Verwertung zu schaffen. Das Festival macht sich auf die Suche nach lokalen und internationalen Erfolgsmodellen für Trägerschaft, Finanzierung und kollektive Organisationsformen und fragt nach Architekturen, Raumkonzepten und Qualitäten für Gemeingüter im öffentlichen wie im gebauten Raum. Mit künstlerischen Strategien und einer Vielfalt an Formaten lädt das Festival dazu ein, selbst in Räume urbaner Commons einzutauchen und interessante Orte in Floridsdorf und weiteren Bezirken zu entdecken.

Orte und Formate

Seine Festivalzentrale richtet urbanize! in der ehemaligen Bibliothek im Schlingerhof in Floridsdorf ein. Darüber hinaus begibt sich das Festival in die Stadt und macht bereits bestehende, gemeinwohlorientierte Raumressourcen sichtbar: Mit Stadterkundungen, einem mehrwöchigen Commons-Labor in Kooperation mit der Universität für angewandte Kunst, künstlerischen Interventionen, Filmen, Vorträgen, Diskussionen, Good Practice Präsentationen, Workshops und Ausflügen zu Orten des Gemeinwohls.

Zu Urbanize

Das internationale Festival für urbane Erkundungen wird seit 2010 von "dérive - Verein für Stadtforschung" in Wien, Berlin (2018) und Hamburg (2016) veranstaltet. Das Festival versammelt interessierte Besucher, Wissenschaft, Kunst, Politik, Verwaltung und Aktivismus zu Austausch und Diskussion rund um virulente Fragestellungen zur Zukunft der Stadt. Der Verein ist auch Herausgeber von "dérive - Zeitschrift für kritische Stadtforschung", Veranstalter der Film-Matinée Stadt-Streifen und produziert mit Radio dérive einen monatlichen Podcast zur Stadt.

Alle Veranstaltungen sind kostenfrei zu besuchen.

Eröffnung am 14. Oktober 2020 um 18:00 Uhr

Floridsdorfer Markt

1210 Wien

