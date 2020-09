VALETTA EASY KLICK-Raffstoren: Tageslichtplanung leicht gemacht

Die EASY KLICK-Reihe von VALETTA ist ganz leicht zu montieren und sorgt für ein angenehmes Wohnraum- und Arbeitsklima.

Die Lamellen in C-, Z- oder S-Form ermöglichen eine sanfte Raumausleuchtung bei maximaler Durchsicht oder auch optimale Abdunkelung. Das EASY KLICK-RAFFSYSTEM ist ein Raffstore inklusive Schacht zur Stockmontage ohne Montageträger. Es eignet sich sowohl für fertige Fassaden wie auch Neubauprojekte oder für thermische Sanierungen. Auf Aluminium-Führungsschienen mit Clip-Keder wird einfach die vormontierte Baugruppe aufgesteckt. Die Führungsschiene ist mit der Kastenbaugruppe verbunden und einputzbar. Der Einbau der EASY KLICK-Raffstoren erfolgt thermisch getrennt, ohne die Fassade zu beschädigen und ohne die Gefahr der Rissbildung.

Eine weitere Neuheit im VALETTA Sortiment ist das EASY VORSATZ-RAFFSYSTEM zur Fassadenmontage. Das System ist freitragend und wird mit einem Sichtschacht aus 2 mm Aluminium auf Führungsschienen aufgesteckt. Die Montage erfolgt rasch und einfach mittels Abstandhalter. Die Einzel- und Doppelführungsschiene gibt es in einer schlanken, eckigen Ausführung. Besonders komfortabel sind der nahezu geräuschlose Lauf des Behangs sowie der einfache Austausch des Behangs – ohne die Führungsschienen demontieren zu müssen. Die Lamellen-, Gestell- und Unterleistenfarbe sind einer breiten Palette an neuesten Trendfarben erhältlich. So können Planer und Bauherren ihre kreativen architektonischen Ansprüche nach Lust und Laune umsetzen.

