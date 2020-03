Welterbe Wien: Heumarkt-Deklaration

Am 18. März haben die Österreichische Gesellschaft für Architektur gemeinsam mit der Architekturstiftung Österreich, DOCOMOMO Austria, Europa Nostra Austria, IG Autorinnen Autoren, Initiative öst. Kunst- und Kulturschaffender gegen das Hochhausprojekt am Wiener Heumarkt, Initiative Denkmalschutz, Initiative Stadtbildschutz, Inst. für Ökologischen Städtebau, Öst. Gesellschaft für Denkmal- und Ortsbildpflege, Öst. Gesellschaft für historische Gärten, Öst. Gesellschaft für Landschaftsarchitektur sowie ORTE Architekturnetzwerk NÖ eine Deklaration zum Heumarkt-Projekt an das UNESCO-Welterbezentrum in Paris geschickt. [siehe: https://oegfa.at/lib/bin/200318_heumarkt-deklaration_final_de.pdf]

Die 13 NGOs sowie 36 Exponenten der Fachwelt appellieren neuerlich an die Öffentlichkeit und fordern den sofortigen Stopp des Projekts und eine deutliche Reduktion des Bauvolumens. Der von der Stadt Wien vorgeschlagene "Kompromiss" ist kein Kompromiss! Er ist ein kaum verschleierter Versuch, die Unesco, die Bundesregierung und die Öffentlichkeit in die Irre zu führen.

Vom Turm zum Hochhausriegel

Deklaration zum Projekt am Wiener Heumarkt

Auch nach acht Jahren Auseinandersetzung um das Hochhausprojekt am Wiener Heumarkt ist die Wiener Stadtregierung noch immer nicht bereit, die Vorgaben [1] zu akzeptieren, die seitens der UNESCO 2013 für diese besonders sensible Lage in der Kernzone der Weltkulturerbestätte „Historisches Zentrum von Wien“ festgelegt wurden. Anstatt den Investor zu ihrer Einhaltung zu verpflichten, versucht sie, die UNESCO, die Bundesregierung und die Öffentlichkeit mit einem Kompromissangebot, das keines ist, zu in die Irre zu führen.

Was ist geschehen?

Im März 2019 verkündet die Stadtregierung zum wiederholten Mal eine „Nachdenkphase“. Zuvor hatten Gutachten und ein Heritage Impact Assessment (HIA)-Report im Auftrag der Bundesregierung sowie ein ICOMOS Advisory Mission Report neuerlich die Unvereinbarkeit des Projekts mit dem Welterbestatus festgestellt. Mit den Verhandlungen über eine Baubewilligung wolle man bis zur Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung warten.

Bereits im Dezember 2019 endet diese für zwei Jahre angesetzte „Nachdenkphase“ zwiespältig: einerseits mit der Bekanntgabe einer abgeschlossenen Bauverhandlung über das unveränderte Projekt und andererseits mit einem angeblichen „Kompromissangebot“. Ein Baubewilligungsbescheid wurde vorerst nicht ausgestellt, er wird allerdings für den Fall „angedroht“, dass die Unesco der angebotenen „Alternative“ nicht zustimmt. Die Pointe: Welche Baumassen dieser „alternative Lösungsansatz“ konkret vorsieht, soll erst danach offengelegt werden.

Zur Richtung dieser „Alternativlösung“ kann aus der bisherigen Projektgeschichte und aus den mit irreführenden Zahlen operierenden Meldungen des Welterbebeauftragten der Stadt Wien geschlossen werden, dass sie, nach der Baumassenerhöhung um ca. 25 Prozent auf 223.860 m³ in der ersten „Nachdenkphase“ 2016, eine weitere, massive Vergrößerung des Gesamtvolumens und insbesondere der Bauhöhen des Hochhausriegels bringen wird.

Ansonsten sind die spärlichen Angaben widersprüchlich: Im Bericht der Stadt an die UNESCO heißt es lediglich, dass der Turm „mit einer Höhe von 66,3 m“ nicht gebaut werden soll, und eine „Erhöhung des Hotel-Hochhauses nicht ausgeschlossen wird“.

Aber ist damit, wie gegenüber den Medien kommuniziert, der gänzliche Wegfall des Turms gemeint?

Und wie ist es zu verstehen, dass der Welterbebeauftragte der Stadt Wien von einer Bestandshöhe des Hotels von 48 m spricht, während dieser Hotelbestand – von der Unesco als Maximalhöhe des Projekts festgelegt1 – in Wirklichkeit nur 38 m misst?

Wenn weiters gegenüber der Öffentlichkeit suggeriert wird, die Unesco solle sich mit dem Investor, was die Bauhöhe betrifft, „in der Mitte“ treffen, steht zu befürchten, dass die Vom Turm zum Hochhausriegel.Doc Hotelscheibe von derzeit 38 m zu einem massiven Hochhausriegel von bis zu 55 m anwachsen soll. Also auf 1 ½ mal die Höhe des Bestands! Und auf einen solchen Kuhhandel soll sich die Unesco einlassen?

Schon im, entgegen gesetzlichen Rahmenbedingungen, jetzt für „baureif“ erklärten Projekt ist der Neubau des Hotels um fast 10 m höher, als die UNESCO es fordert, statt die Bestandshöhe von 38 m einzuhalten, erlangt der Neubau 48 m Traufenhöhe. Bereits diese Baumasse hat gravierende negative Auswirkungen auf den umliegenden Stadtraum:

• Sie überragt die Ringstraßenbebauung um mehr als das Doppelte.

• Sie bildet als massiver Block mit 100 m Länge im unmittelbaren Umfeld eine erdrückende Dominanz.

• Aus mittleren Entfernungen (Karlsplatz / Schwarzenbergplatz bis Ring / Stadtpark) stellt sie einen unverhältnismäßigen Maßstabssprung dar.

• Aus der wichtigen Blickachse des Belvederegartens wie auch im Rundblick vom Stephansturm bildet sie eine massive Beeinträchtigung der Stadtsilhouette, die zentraler Inhalt der Erklärung des Wiener Stadtzentrums zur Welterbestätte ist.

Grundsätzlich wäre ein Erhalt des Hotelbestands aus 1964, im Wettbewerb 2014 noch wichtigster Grund für die Prämierung des Siegerprojekts von Isay Weinfeld, allein aus Gründen der grauen Energie und zumindest, solange eine ernsthafte Prüfung der Denkmalwürdigkeit nicht stattgefunden hat, dem seit 2016 vorgesehenen Abbruch vorzuziehen.

Eine weitere Erhöhung des gegenüber dem Bestand bereits um 10 m erhöhten Hochhausbaukörpers kann dagegen nicht ernstzunehmend zur Diskussion stehen, schon gar nicht als „Kompromiss“. Im Vergleich zum bisher forcierten Turm wäre sie keine geringere Beeinträchtigung der sensiblen Balance der Bauhöhen im Ringstraßenbereich und Stadtzentrum von Wien.

Statt über eine Erhöhung der Hotelscheibe zu verhandeln, muss weiterhin ihre Reduktion auf die Bestandshöhe des Hotel Intercontinental (38 m über dem Straßenniveau beim Konzerthaus-Haupteingang / 51 m über der Wiener Null) gefordert werden.

Der von der Stadt Wien vorgeschlagene „Kompromiss“ ist also kein Kompromiss, sondern in Wirklichkeit ein kaum verschleierter Versuch, die UNESCO, die Bundesregierung und die Öffentlichkeit hinters Licht zu führen, umso mehr, als seine konkrete Ausformung bis jetzt im Unklaren bleibt.

Daher treten wir als NGOs und österreichische Kultur- und Architektur-Institutionen sowie als ExponentInnen der Fachwelt, die seit Jahren einen Stopp dieses Projekts fordern, mit folgenden Forderungen neuerlich an die Öffentlichkeit:

1) Die Vorgaben der Unesco können nicht wegverhandelt werden, sie sind der unveränderte Maßstab.

2) Das „Welterbe Historisches Zentrum von Wien“ kann nicht von der Roten Liste der gefährdeten Weltkulturerbeprojekte genommen werden, solange die Auswirkungen des Heumarkt-Projekts auf die wesentlichen Sichtbeziehungen nicht geklärt ist und es keine Entscheidung zur Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung über das Vorhaben am Heumarkt gibt.

3) Die Widersprüche zwischen dem an die Unesco im Februar 2020 gesandten Prüfbericht und öffentlichen Erklärungen des Welterbebeauftragten der Stadt Wien über die bestehenden und anvisierten Bauhöhen müssen umgehend aufgeklärt und die Volumetrie des „alternativen Lösungsansatzes“ offengelegt werden: Fällt der Turm gänzlich weg, oder soll er nur in der bisherigen Höhe nicht gebaut werden?

Hält das Hotelhochhaus die Höhenvorgaben der Unesco (Bestandshöhe = 38 m) ein?

4) Ein 100 m breiter und, wie vom Wiener Welterbebeauftragten angedeutet, mehr als 48 m hoher Hochhausriegel kann nicht als Verbesserung gegenüber dem Turm verkauft werden.

Er wäre eine sogar noch massivere Beeinträchtigung der sensiblen Bauhöhenbalance im Ringstraßenbereich und im Stadtzentrum von Wien. Eine Vergrößerung der Baumassen darf nicht bewilligt werden.

Im Gegenteil: an einer Reduktion der Baumassen und an einem Neustart des Projekts führt kein Weg vorbei.

Wir fordern daher weiters die Stadt Wien zu einem ehrlichen und offenen Umgang mit dem von ihr selbst geschaffenen Problem auf, mit klaren Vorgaben gegenüber dem Projektbetreiber in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Unesco, um einen Neustart des Projekts unter adäquaten Rahmenbedingungen zu ermöglichen. Wir fordern die Bundesregierung auf, zu diesen neuesten Entwicklungen nicht länger zu schweigen, sondern, wie im Regierungsprogramm angekündigt, als Vertragspartner der Unesco für eine Einhaltung ihrer internationalen Verpflichtungen zu sorgen. Wenn sie ernsthaft an der Erhaltung der Welterbestätte „Historisches Zentrum von Wien interessiert ist, müsste sie unverzüglich geeignete und ihr laut den inzwischen zur Verfügung stehenden Gutachten verfassungsrechtlich zu Gebot stehende Maßnahmen zur Durchsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtung der Republik Österreich gegenüber der Stadt Wien treffen, um eine rechtswidrige Bauführung hintanzuhalten.

Es darf innerhalb der dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit verschriebenen EU nicht geduldet werden, dass sich die Stadt Wien über internationale – noch dazu mit einer Organisation der Vereinten Nationen geschlossene – Staatsverträge beharrlich hinwegsetzt und damit die Republik Österreich samt deren Vertragspartner vor aller Welt desavouiert.

Wien, am 18. März 2020

[1] 1 Siehe: Reactive Monitoring Mission Report 2012, insbesondere Punkt 4.1.2; WHC-13/37.COM/20 (2013), Decision 71. World Heritage Properties of Vienna, insbesondere Punkt 4.; sowie sämtliche nachfolgenden Entscheidungen des World Heritage Committee (WHC).

Diese Deklaration wird von folgenden Institutionen und Personen getragen:

Christian Kühn

Architekturstiftung Österreich

DOCOMOMO Austria

Andreas Lehne

Europa Nostra

Gerhard Ruiss

IG Autorinnen Autoren

Initiative österreichischer Kunst- und Kulturschaffender gegen das Hochhausprojekt am Wiener Heumarkt

Markus Landerer

Initiative Denkmalschutz

Herbert Rasinger

Initiative Stadtbildschutz

Gerhard Kreitner

Institut für ökologische Stadtentwicklung

Andreas Vass

Österreichische Gesellschaft für Architektur

Friedmund Hueber

Österreichische Gesellschaft für Denkmal- und Ortsbildpflege

Eva Berger

Österreichische Gesellschaft für historische Gärten

Stephanie Drlik

Österreichische Gesellschaft für Landschaftsarchitektur

Heidrun Schlögl

ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich

Inge Andritz Architektin, Senior Scientist, Dipl.-Ing. Dr.techn. TU Wien

Maria Auböck Architektin und Landschaftsarchitektin, em. Univ.-Prof., Akademie der bildenden Künste München

Eva Berger Ao. Univ.-Prof., TU Wien, FB Landschaftsplanung und Gartenkunst

Renate Banik-Schweitzer Stadthistorikerin und Publizistin

Nott Caviezel O.Univ.-Prof. für Denkmalpflege und Bauen im Bestand, TU Wien

Hermann Czech Architekt

Rainald Franz Kunsthistoriker, Kustode Sammlung Glas und Keramik, MAK

Jakob Fuchs Architekt, Fasch & Fuchs, Architekten

Michael Hofstätter Architekt, PAUHOF Architekten

Sebastian Hackenschmidt Kunsthistoriker, Kustode der Sammlung Möbel und Holzarbeiten, MAK - Museum für angewandte Kunst und Gegenwartskunst

Axel Hubmann Architekturhistoriker, ehem. Präsident Docomomo Austria

Friedmund Hueber Architekt, em. Univ.-Prof., Kath. Universität Leuven/Belgien, Denkmalpfleger, Baugeschichtsforscher, Gutachter

Otto Kapfinger Architekturhistoriker und Publizist

Paul Kolm Univ-Doz. Dr., TU Wien,Abteilung für Multidsciplinary Design and User Research

Georg Kotyza Hon.Prof. DI, ehem. stellv. Leiter der MA18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung

Erich Lehner Ao. Univ.-Prof. i.R., TU Wien

Bernhard Leitner em. O.Univ.-Professor, New York University, Universität für angewandte Kunst

Lilli Licka o. Univ.-Prof. BOKU Wien

Bruno Maldoner Architekt und Bildhauer, Dr.tech. Mag.art. Hon.Prof. Universität für Angewandte Kunst, ehem. Leiter der Abt. f. UNESCO- Welterbe im Bundeskanzleramt

Norbert Mayr Architekturhistoriker und Publizist

Manfred Nehrer Architekt

Gottfried Pirhofer Publizist und Stadtforscher

Jürgen Radatz Architekt

Johanna Rainer Architektin

Gisa Ruland Landschaftsarchitektin, Univ. Ass., TU Wien, Institut für Landschaftsplanung und Gartenkunst

Friedrich Schindegger Raumplaner

Reinhard Seiß Raumplaner, Publizist

Bernhard Sommer Vizepräsident der Kammer der ZiviltechnikerInnen | ArchitektInnen und IngenieurInnen Wien, Niederösterreich und Burgenland

Malgorzata Sommer-Nawara Architektin, Vorstandsmitglied der IG-Architektur

Franziska Ullmann em. Univ.-Prof., Universität Stuttgart, Fachgebiet Raum und Gestalt

Fritz Waclawek Architekt

Wilfried Wang Architekt, Univ.-Prof., O'Neil Ford Centennial Chair in Architecture, University of Texas, Vorstandsvorsitzender der Erich- Schelling Architekturstiftung

Gunther Wawrik Architekt, em. Prof. für Städtebau und Entwerfen, FH München

Werner Winterstein Architekt, Weltkulturerbebeauftragter der Inneren Stadt 2006 – 2015

Angelika Zeininger Architektin, Schulleiterin des Camillo Sitte Bautechnikums

Johannes Zeininger Architekt, Vorstandsmitglied der IG-Architektur