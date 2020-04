WEBINAR – „Covid 19 – Rechtsfragen am BAU“

Termin: Fr 3. April 2020 von 08:30 - 10:00 Uhr

Vortragender: Dr. Walter Löbl/ Rechtsanwälte Grassner, Lenz, Thewanger

Folgende Themen in Bezug auf Corona Covid 19 werden behandelt: Covid – Maßnahmengesetz, ÖNorm B 2110, Gestörter Bauablauf, Höhere Gewalt, Mitteilungspflichten, Fürsorgepflicht des Dienstgebers, SiGe – Plan und Arbeitnehmerschutzgesetz und Gefahrtragung.

Zur Anmeldung

Webinar „Führungsverantwortung in der Coronakrise wahrnehmen“

Termin: Di 7. April 2020 von 09:00 - 10:30 Uhr

Vortragende: Bianca Lettenbichler MTD

Für viele Menschen ist es das erste Mal für so lange Zeit im Homeoffice. Führungskräfte und Mitarbeitende haben mit Umstellungen, neuen Tagesabläufen, Kinderbetreuung zu „kämpfen“. Folgende Themen werden u.a. behandelt: Kommunikation in der Krise , (Virtuelle) Teamführung im Homeoffice, In der unsicheren Zeit Struktur & Führung geben, Kommunikation im virtuellen Raum und Home-Office als Weiterbildung für Mitarbeiter nützen - aber wie?

Zur Anmeldung

Webinar „Liquiditätsmanagement in Zeiten der Corona-Krisen“

Termin: Mi 8. April 2020 von 09:00 - 10:30 Uhr

Vortragender: Mag. Erich Kremsmair, MBA

Die Corona Krise stellt viele Betriebe vor große Probleme, insbesondere bei der Sicherung der Liquidität, sprich die Fähigkeit des Unternehmens, seine Zahlungsverpflichtungen fristgerecht zu erfüllen. Was müssen Sie - trotz voller Auftragsbücher - in Krisenzeiten beachten, um die Liquidität ihres Unternehmens zu gewährleisten? Themen sind: Liquiditätsmanagement und –planung, Trennung von fixen und variablen Kosten, Auswirkungen geänderter Bauabläufe auf den kurz-, mittel- und langfristigen Finanzbedarf und Verbesserung von Ergebnis- und Liquiditätsmanagement durch digitale Modelle.

Zur Anmeldung

Webinar „E-Baulehre - Optimale Nutzung der digitalen Lernplattform“

Termin: Do 9. April 2020 von 14:30 - 16:00 Uhr

Vortragende: Harald Koecepeck, MBA und Dir.-Stv. Bmstr. Dipl.-Päd. Ing. Thomas Prigl

Mit dem Start der Online Lernplattform E-Baulehre zwei Monate vor der Coronakrise war die Bauwirtschaft wieder ihrer Zeit voraus. Trotz geschlossener Berufsschulen lässt sich mit Hilfe der Online-Lernplattform www.e-baulehre.at der Lernerfolg der Baulehrlinge unterstützen. Dieses Seminar vermittelt den optimalen Einsatz dieses modernen Lernwerkzeuges in ihrem Lehrbetrieb oder in der Schule.

Inhalte: Überblick des Gesamtinhaltes von E-Baulehre, Anwendung der Onlinkurse, Lehr-Videos und Wissenschecks, Erlangung der Online-Kurszertifikate, Zuordnen der jeweiligen Schüler bzw. Lehrlingen in virtuelle Klassen und Lehrbetriebe, Gestalten von Lernpaketen sowie Bestpractice-Beispiele.

Zur Anmeldung