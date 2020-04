Aktualisierte Leichtbeton-ÖNorm

Beton ist in der heutigen Zeit eines der meistverwendeten Materialien in der Bauwirtschaft. Er wird für fast alle Arten von Bauwerken angewandt. Dank seiner ständigen Weiterentwicklung und seiner großen Anpassungsfähigkeit von mechanischen und physikalischen Eigenschaften wird Beton für konstruktive und nichtkonstruktive Zwecke vom einfachen Wohnbau bis hin zu komplexen, weitgespannten Brückenkonstruktionen angewandt. Die hohe Lebensdauer von Betonbauwerken trägt zur nachhaltigen Nutzung und Schonung der Ressourcen bei, wobei nach Ende der Lebensdauer eine Wiederaufbereitung (Recycling) möglich ist.

Bereits 2018 wurde der Beton-Standard ÖNorm B 4710-1 überarbeitet. Dieser wird für Normal- und Schwerbeton bei Ortbetontragwerken, für vorgefertigte Bauteile sowie für Fertigteile für Gebäude und Ingenieurbauwerke angewandt. Mit 1. März 2020 wurde nun auch die ÖNorm B 4710-2 überarbeitet und veröffentlicht. Sie enthält Regeln zur Umsetzung der ÖNorm EN 206 für gefügedichten Leichtbeton mit einer Trockenrohdichte von mindestens 800 kg/m³, der für vorgefertigte Leichtbetonbauteile und für Fertigteile für Gebäude und Ingenieurbauwerke verwendet wird. Der Beton kann als Transportbeton oder in einem Werk für Betonfertigteile hergestellt werden.

Neben diversen Anpassungen und Änderungen bestehender Regelungen wurden in der überarbeiteten Leichtbeton-Norm nun die empfohlenen maximalen Druckfestigkeitsklassen für Betone mit künstlich eingeführten Luftporen sowie die Festlegungen für und die Anforderungen an den Beton mit Fasern ebenso wie die Expositionsklassen XW1 und XW2 für die Wasserundurchlässigkeit aufgenommen. Auch die Mindestanforderungen an die Ausbildung des Personals des Herstellers von Leichtbeton finden sich in der adaptierten Fassung wieder.

Die neuesten Entwicklungen der ÖNormen werden in Kooperation mit Austrian Standards präsentiert.