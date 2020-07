Angenehme Raumtemperatur im Sommer

Die letzten Sommer haben gezeigt, dass wir uns weiterhin auf länger anhaltende Hitze­perioden einstellen müssen. Bieten Sommernächte auf dem Land noch ausreichend Gelegenheit, in der Nacht durchzulüften und die Räume abzukühlen, ist dies in den Hitzeinseln von Städten mittlerweile oft kaum mehr möglich. Lange Zeit galt das Augenmerk dem Wärmeschutz im Winter. Aufgrund der geänderten Wetterbedingungen wird auch der Kühlung in Zukunft entsprechende Aufmerksamkeit zu widmen sein.

Bauherren und Architekten können bereits einige Jahre die mehrteilige ÖNorm B 8110 zur Unterstützung bei der Planung heranziehen. Ihr Teil 3 „Wärme­schutz im Hochbau – Ermittlung der operativen Temperatur im Sommerfall“ wurde aktuellen Erkenntnissen angepasst. Weiters wurden neue Anhänge zu Beschattungsvorrichtungen und deren Komfortfaktoren, Empfehlungen für die Steuerung und Nutzereinweisungen und Validierungsbeispiele aufgenommen.

Neue Temperaturmessung

Der sommerliche Wärmeschutz etwa von Wohn­gebäuden gilt als eingehalten, wenn eine sommerliche Überwärmung vermieden oder für die kritischste Nutzungseinheit kein außeninduzierter Kühlbedarf vorhanden ist. Dafür wurde im Komitee 175 „Wärmeschutz von Gebäuden und Bauteilen“ ein Verfahren zur Ermittlung der operativen Temperatur in Räumen erarbeitet, das in die Neuausgabe der ÖNorm einfließt.

„Diese Methode wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Sachverständigenbeirat zur OIB-Richtlinie 6 des Österreichischen Instituts für Bautechnik erarbeitet und kann zur Nachweisführung der Einhaltung der Anforderungen an die operative Temperatur im Raum herangezogen werden“, erläutert der zuständige Komitee-Manager Stefan Wagmeister.

Die neuesten Entwicklungen der ÖNormen werden in Kooperation mit Austrian Standards präsentiert.