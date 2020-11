In den kommenden fünf Jahren wird Peter Krammer, Vorstand der Strabag SE., gemeinsam mit den wiedergewählten Stellvertretern Karl-Heinz Strauss (Porr) und Karl Weidlinger (Swietelsky) als Branchensprecher die Interessen der österreichischen Bauindustrie vertreten.

Mit dem Wechsel an der Spitze beider Bauverbände endet die langjährige Ära von Hans Peter Haselsteiner, der 2003 den Vorsitz im Fachverband der Bauindustrie übernahm und seit 2010 auch für die VIBÖ verantwortlich zeichnete.

Peter Krammer promovierte 1995 an der TU Wien und sammelte danach in verschiedenen Bauindustrieunternehmen Berufserfahrung, bevor er 2005 als Mitglied des Vorstands in der Strabag AG die Unternehmensbereiche Umwelttechnik sowie Hoch- und Ingenieurbau / Osteuropa übernahm. 2010 wechselte Krammer in den Vorstand der Strabag SE und zeichnet dort aktuell für die Konzern-Segmente Süd und Ost verantwortlich. Darüber hinaus ist Krammer u.a. in der Österreichischen Bautechnik Vereinigung (ÖBV) ehrenamtlich als Vorstandsvorsitzender aktiv.