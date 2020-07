Bosch Power Tools öffnet Akku-Plattform

Bosch Power Tools kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,8 Milliarden Euro. Das entspricht nominal einem Wachstum von drei Prozent (wechselkursbereinigt von zwei Prozent) gegenüber dem Vorjahr. Besonders erfreulich sei dabei die Entwicklung im Zubehör- und Messtechnikgeschäft gewesen.

Wachstum durch Innovation und Kooperation

Zudem konnte Bosch Power Tools 2019 mehr als 100 neue Produkte erfolgreich am Markt platzieren, darunter etwa den EasyCurvSander 12, der das Schleifen von flachen zu runden bis hin zu gebogenen Oberflächen ermöglicht oder den AdvancedCut 18 mit NanoBlade-Technologie für vielseitiges und nahezu vibrationsloses Sägen. Ein weiteres Beispiel ist der Atino aus dem Messtechnikprogramm – ein innovativer Linienlaser mit integriertem Maßband.

Für die Zielgruppe der Handwerker zählen im Wesentlichen Effizienz und Effektivität. Genau diese Kriterien werden auch bei der Produktentwicklung zugrunde gelegt. Aktuelle Beispiele hierfür sind die kabellosen Biturbo-Geräte, die erstmals Leistungsklassen erreichen, die bisher ausschließlich Netzgeräten vorbehalten waren, sowie der weitere Ausbau des Schnellwechselsystems X-Lock, mit dessen Hilfe Verwender durch ein einfaches werkzeugfreies Wechselsystem wertvolle Zeit sparen und sicherer arbeiten können.

Nun setzte der Geschäftsbereich einen neuen Meilenstein und öffnet seine 18 Volt-Akku-Plattform des Bereichs „Home & Garden“ für andere Hersteller. Sich stapelnde, nicht kompatible Akkus und Ladegeräte unterschiedlicher Marken gehören damit der Vergangenheit an. Gemeinsames Ziel ist es, dem Verwender das größte herstellerübergreifende Akku-System und damit das breiteste Anwendungsspektrum für sein Zuhause zu bieten. Die Anzahl der Partnerunternehmen in der Allianz wird sukzessive ausgebaut, wodurch sich für die Verwender eine breitere Anwendungsvielfalt ergibt.

Prognose für 2020

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Unsicherheiten gestaltet sich eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr schwierig. „Das konjunkturelle Umfeld war und ist für uns sehr anspruchsvoll. Wir müssen uns darauf einstellen, dass auch die nächsten Monate von einer großen Volatilität der Märkte geprägt sein werden“, sagt Henk Becker, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch Power Tools. Seit Anfang des Jahres gibt es weltweit immer wieder Schließungen von Baustellen, Baumärkten und Fachhändlern im Zuge der behördlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. „Derzeit beobachten wir jedoch einen Aufwärtstrend. In vielen Ländern kehrt das öffentliche Leben schrittweise zur Normalität zurück und die Nachfrage nach Elektrowerkzeugen und Gartengeräten zieht an. Wir sind davon überzeugt und setzen alles daran, gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen. Die in unserer DNA fest verankerte Innovationskraft und unsere globale Aufstellung werden uns dabei helfen.“