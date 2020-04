Österreichs Bauwirtschaft steht durch die Corona-Krise vor enormen Herausforderungen. Mit der von den Bau-Sozialpartnern erzielten Einigung über die Wiedereröffnung der Baustellen in Österreich, gehen auch strenge verpflichtende Schutzmaßnahmen auf der Baustelle einher. Diese müssen den Arbeitern auf der Baustelle aber auch richtig vermittelt werden. Eine Lösung will hier Ishap bieten. „Die Gesundheit der Bauarbeiter hat oberste Priorität. Daher haben wir ein Covid-19 Sicherheitsvideo erarbeitet, das die wichtigsten Maßnahmen vor, während und nach der Arbeit auf Baustellen erklärt. Über die digitale Ishap Baucard muss vor Arbeitsantritt daher jeder Bauarbeiter bestätigen, das Sicherheitsvideo gesehen und die Covid-19 Sicherheitsvorkehrung auf der Baustelle verstanden zu haben. „Das gibt auch dem Bauherrn und den Bauunternehmen rechtliche Sicherheit“, so Thomas Korol, Geschäftsführer des Personaldokumentations-Experten.

Ishap bietet das Schulungs- und Unterweisungsvideo kostenlos für die gesamte Baubranche an. "Weiters können die Unterweisungstexte unserer Kunden ebenso kostenlos auf die neuen angepassten Unterweisungen, welche mittlerweile in 30 Sprachen vorliegen, aktualisiert werden“, so Korol.