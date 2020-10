Covid bedingt: Mawev-Show 2021 abgesagt

Von 24. bis 27. März 2021 hätte sich das VAZ St. Pölten in eine der aufregendsten Großbaustellen Europas verwandeln sollen. Das Motto „Demonstration mit Präsentation“ sollte bei der 11. Auflage der Mawev-Show wieder voll und ganz gelebt werden. Doch die Covid-19 Krise ermöglicht dies leider nicht. Der derzeitige Pandemieverlauf und die daraus resultierenden behördlichen Rahmenbedingungen für Messen bringen eine zu große Planungsunsicherheit mit sich, die eine Durchführung der Mawev-Show 2021 zum geplanten Datum unrealistisch machen.

„Aufgrund der derzeitigen epidemiologischen Lage, die eine für uns nicht kalkulierbare Situation bis ins Frühjahr 2021 impliziert, kamen wir nach intensiven Gesprächen sowohl mit dem Mawev-Verband, Großausstellern als auch mit den zuständigen Behörden zum Entschluss, die Mawev-Show 2021 zu verschieben", so Gerhard Egger, Präsident des MAWEV-Verbands, und Armin Egger, Vorstand der MCG Graz. „Eine Planbarkeit von Großveranstaltungen ist in der derzeitigen Situation, weder nach den gesundheitlichen noch wirtschaftlichen Kriterien, möglich. Diese Entscheidung fiel uns nicht leicht, jedoch steht für uns die Gesundheit unserer AusstellerInnen, BesucherInnen und MitarbeiterInnen an erster Stelle.“

Wann findet die Mawev-Show dann statt?

Der Ersatztermin für die Mawev-Show steht noch nicht fest, dieser soll Anfang 2021 vom Mawev-Verband und der Messe Graz bekanntgeben werden. Geplant ist, die Mawev-Show im Frühjahr 2022 oder 2023 abzuhalten, abhängig vom Termin der Bauma München.