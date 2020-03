Gemeinsam mit Teilen der Bundesregierung versuchten die Sozialpartner seit Montag klare Regeln für die Baubranche während der Corona-Krise zu erarbeiten. Die Bundesinnung Bau wünschte sich vor allem Rechtssicherheit und klare Regeln, die GBH verlangte einen kompletten Baustopp. Nun wurden die Ergebnisse (hier im Detail) präsentiert.

Kein Baustopp

Schon ziemlich schnell dürfte von Regierungsseiten klar gemacht worden sein, dass ein genereller Baustopp keine Option ist. Deswegen kann, unter Einhaltung der neu vorgegebenen Schutzmaßnahmen, weiter gebaut werden.

Neue Schutzmaßnahmen

Neu sind die verpflichtenden Schutzmaßnahmen (hier im Detail) im Falle einer Weiterführung des Baubetriebs. Gemäß der Sozialpartnervereinbarung kann der Mindestabstand bei notwendigen Arbeiten auf der Baustelle nun unterschritten werden, sofern Mund und Nase aller beteiligten Personen geschützt sind und Angehörige von Risikogruppen nicht für solche Arbeiten eingesetzt werden. Zu den weiteren Vereinbarungen gehören arbeitshygienische Maßnahmen wie regelmäßige Desinfektion der Einrichtungen auf der Baustelle und organisatorische Maßnahmen wie eine zeitliche Staffelung der Arbeiten.

Die notwendige Schutzausrüstung muss von den Baufirmen ihren Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden.

Frömmel: Bau als Schlüsselbranche kommt nicht zum Erliegen

Hans-Werner Frömmel, Bundesinnungsmeister Bau, kommentiert das Ergebnis: „Die Gesundheit der Arbeitnehmer hat oberste Priorität. Gleichzeitig müssen wir dafür Sorge tragen, dass die Produktion dort aufrecht erhalten werden kann, wo dies aus gesamtwirtschaftlicher Sicht notwendig und aus gesundheitspolitischer Sicht vertretbar ist. Mit der von den Bau-Sozialpartnern erzielten Handlungsanleitung wird sichergestellt, dass die Bauwirtschaft als eine Schlüsselbranche nicht zum Erliegen kommt und dort weitergearbeitet werden kann, wo es möglich und sinnvoll ist.“

Muchitsch: bestmöglichen Schutz gewährleisten

Obwohl GBH-Bundesvorsitzender Josef Muchitsch vehement einen kompletten Baustopp gefordert hat, war schon am Montag absehbar, dass die Regierung diesem nicht zustimmen wird. Deswegen kämpfte man vor allem um ausreichende Schutzmaßnahmen für Arbeiter. „Klare Richtlinien auf Baustellen sollen die Gesundheit aller Beteiligten – alle Arbeitnehmer, Zulieferer, Anrainer usw. – bestmöglich schützen“, so Muchitsch. „Der Gesundheitsminister hat zugesagt, diese Inhalte einer Prüfung zu unterziehen, um ehestmöglich einen Erlass zu erstellen. Damit erhalten diese Schutzmaßnahmen auch eine rechtliche Verbindlichkeit.“

Anschober: Gute Lösung

„Nach intensiven Verhandlungen ist gelungen, eine Einigung der Sozialpartner über die zukünftige Vorgangsweise bei Baustellen zu schaffen“, stellt Gesundheitsminister Rudolf Anschober fest. Das Wichtigste dabei sei, dass der Gesundheitsschutz der Mitarbeiter höchste Priorität hat und in allen Bereichen klar definiert und durch direkte Handlungsanleitungen festgeschrieben ist. Das schaffe Sicherheit und Schutz. „Wir prüfen nun die Möglichkeit, die Handlungsanleitungen auch direkt in einem Erlass festzuschreiben“, so Anschober abschließend.

Es wird wieder gebaut

Als erstes reagierte die Bauindustrie: Die Strabag nimmt ihre Bautätigkeit wieder auf. Mittlerweile sind auch Habau und die Porr nachgezogen und angekündigt, ihre Bautätigkeit wieder hoch zu fahren. Es ist davon auszugehen, dass weitere Firmen den selben Schritt gehen werden und ab Montag auf vielen Baustellen wieder gebaut wird.