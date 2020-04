Nachdem die österreichische Bundesregierung keinen generellen Baustellenstopp anordnete und seitens der Sozialpartner entsprechende Vereinbarungen zum Schutz der Beschäftigten getroffen wurden, nehmen Bauunternehmen ihren Betrieb sukzessiv wieder auf. Als Mitglieder des Österreichischen Vereins für Leistungstransparenz bei Betonschalungen (ÖVBS) stellen die Schalungsanbieter Doka, Hünnebeck und Peri die Versorgung mit Mietmaterial im Bereich Schalungstechnik sicher.

Die einheitlichen ÖVBS-Rahmenbedingungen zur Vermietung von Schalungsmaterial haben auch in der Krisenzeit volle Gültigkeit. Alle drei Schalungsanbieter halten Mietmaterial in ausreichenden Mengen vor, um sowohl laufende als auch neue Projekte mit Schalungsmaterial zu versorgen. Trotz vorsorglicher Anmeldung zur Kurzarbeit stehen die notwendigen Ressourcen für technische Beratung, Aus- und Rücklieferungen sowie Sonderanforderungen in ausreichendem Maße und gewohnter Qualität zur Verfügung. Die Versorgung ist jederzeit gesichert.

„In diesen herausfordernden Zeiten stehen wir als systemrelevante Partner für die Bauwirtschaft weiterhin zu unserer Verantwortung. Durch unsere kapitalintensiven Mietparkvorhaltungen tragen wir das wirtschaftliche Risiko in vollem Umfang mit und hoffen, dass alle Baustellen – unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen – den Betrieb bald wieder aufnehmen können“, so Harald Zulehner, Obmann des ÖVBS.