Methoden zur Schalung haben sich bewährt

An die Schalung werden viele Anforderungen gestellt. Sie muss in der Lage sein, allen voraussehbaren Beanspruchungen standzuhalten, die für das Bauwerk festgelegten Toleranzen einhalten und darf die Unversehrtheit des Bauteils nicht beeinträchtigen. Informationen, wie die Schalung bemessen und eingebaut werden soll und welche Anforderungen sie erfüllen muss – je nach Material, aus dem sie besteht (Holz, Aluminium oder verzinkter Stahl) –, finden sich sowohl in Abschnitt 5 „Traggerüste und Schalung“ als auch in Anhang C „Anleitung zu Traggerüsten und Schalungen“ der ÖNorm EN 13670 „Ausführung von Tragwerken aus Beton“, die seit dem Jahr 2010 gültig ist.

Diese Europäische Norm ist sowohl für dauerhafte als auch für vorübergehend errichtete Betontragwerke anwendbar und enthält die allgemein üblichen Anforderungen an die Ausführung von Tragwerken aus Beton. Sie setzt voraus, dass die bautechnischen Unterlagen für die Bauausführung alle relevanten Anforderungen enthalten, die für das jeweilige Tragwerk von Bedeutung sind.

Nationale Festlegungen zur Schalung

Die Nationalen Festlegungen zu ÖNorm EN 13670 finden sich in der ÖNorm B 4704. Diese ist im Zusammenhang mit der ÖNorm EN 13670 anzuwenden, gilt jedoch nicht für die Herstellung, Überwachung und Dokumentation von Betonfertigteilen, die nach einschlägigen europäischen Produktnormen oder in Übereinstimmung mit nationalen Vorschriften gefertigt werden. In dieser ÖNorm findet sich in Anhang A ein Abschnitt über „Materialien für Traggerüste und Schalungen“, in dem die Überprüfungsmethoden der Traggerüste und Schalungen je nach ihren Überwachungsklassen angeführt werden.

