Neu bei Schöck: Angelika Aulinger

Angelika Aulinger ist die neue Regionenverantwortliche für Österreuch und Süd- und Osteuropa bei Schöck. Sie bringt für ihre neue Position mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im Vertrieb in der Bauzuliefererindustrie mit. Sie beschäftigte sich unter anderem mit Marktaufbau, Organisations-Neugestaltung und -strukturierung, Business Development und Vertrieb und verfügt außerdem über breite Erfahrungen in den Märkten in Osteuropa. Durch ihre langjährigen Tätigkeiten bei Rigips, Halfen und zuletzt als Area Director für Österreich und die Länder Tschechische Republik, Slowakei, Polen, Ungarn, Kroatien und Slowenien bei Fermacell James Hardie ist Angelika Aulinger darüber hinaus mit dem Markt und der Branche vertraut.

Bei Schöck folgt sie auf Peter Jaksch, der diese Aufgabe seit Ende 2017 wahrgenommen hat.