Neuer CEO bei Lafarge

Die Lafarge Zementwerke GmbH hat mit Berthold Kren einen neuen CEO. Der gebürtige Steirer, bislang bei LafargeHolcim für den Bereich Geocycle Asien verantwortlich, folgt auf José Antonio Primo, der die Weiterentwicklung von Carbon Capture Projekten in Europa für LafargeHolcim übernimmt. „Es freut mich, dass die Gruppe Schwerpunkte im Bereich Klima und Kreislaufwirtschaft setzt. Lafarge Zementwerke ist schon seit Jahrzehnten Vorreiter auf vielen Gebieten. Es ist ein Privileg, mit diesen Mitarbeitern arbeiten zu dürfen und schön wieder zuhause zu sein", so Kren.

Bei seiner Antrittsrede hielt er zudem fest, dass LafargeHolcim mit seiner Besetzung ein klares Zeichen in Richtung Nachhaltigkeit setze. Der Werdegang des Umwelttechnikers in der Gruppe begann mit der Entwicklung alternativer Brennstoffe bei Lafarge Zementwerke in Österreich, bevor er die Herausforderung auf Gruppenebene als Head of Energy EMEA in Paris übernahm. Zuletzt zeichnete er verantwortlich, Geocycle, die Abfallbehandlungssparte von LafargeHolcim, in Asien aufzubauen un weiterzuentwickeln.