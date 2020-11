Neuer Marketingleiter Österreich bei Baumit

Mit Roman Stickler hat Baumit einen neuen Marketingleiter. Nach 16 Jahren bei der Merkur Warenhandels AG (Tochter der Rewe International AG) wechselte er Anfang September als Quereinsteiger in die Baubranche, zu Baumit Österreich. "Die Möglichkeit in einem international tätigen österreichischen Familienunternehmen einzusteigen, gepaart mit der Herausforderung in einem produzierenden Betrieb neue Impulse zu setzen, waren ausschlaggebend für meinen Wechsel," so der studierte Betriebswirt.

Und auch Georg Bursik, Geschäftsführer der Baumit GmbH, freut sich: "Mit Roman Stickler haben wir einen innovativen Quereinsteiger mit fundiertem Fachwissen in den Bereichen CRM, Analytics, Strategie- und Innovationsmanagement gefunden."