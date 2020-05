Porr investiert in Wiener Startup

Die 2018 gegründete Wiener Software-Entwicklungsfirma Pocket House hat einen neuen Minderheitsgesellschafter. Die Porr ist bei der jungen Firma rund um die drei Geschäftsführer Christoph Kast, Simone Rongitsch, Gernot Zechmeister eingestiegen und hat einen Anteil von 25,1 Prozent des Unternehmens gekauft. „Der digitale Kulturwandel setzt intelligente Werkzeuge voraus, die Daten und Menschen wirkungsvoll miteinander vernetzen. Als Branchenpionier ist der Megatrend der Digitalisierung für uns bereits seit Jahren gelebte Realität. Mit unserer Beteiligung an der Pocket House GmbH haben wir uns weitere wichtige strategische Vorteile im Bereich der digitalen Immobilientransformation gesichert“, so Karl-Heinz Strauss, CEO der Porr.

Software-Spezialist für digitales Quartiers- und Gebäudemanagement

Die Pocket House GmbH entwickelt maßgeschneiderte Lösungen in Sachen digitale Organisation, Verwaltung, Servicierung und Informationsbereitstellung von Immobilien bzw. Quartieren. Ein interdisziplinäres Team von Stadt- und Raumplanern, Informatikern und Experten aus der Immobilienprojektentwicklung entwickelt innovative Web- und App-Lösungen sowie digitale Prozesse für Property und Facility Management. Mit der Vorarlberger Schertler Holding als ehemals größtem Gesellschafter hatte Pocket House von Anfang an ein großes Immobilien- und Bauunternehmen im Boot. Die Schertler Holding hielt vor der Transaktion 24,51 % der Pocket House Firmenanteile. „Wir sehen einen steigenden Bedarf an digitalen Lösungen am PropTech-Sektor. Pocket House hat daher unserer Ansicht nach ein enormes Wachstumspotenzial. Im gesamten deutschsprachigen Raum gibt es kein vergleichbares Unternehmen mit einer so umfangreichen Produktpalette, die vom Wohnbau bis hin zum Universitätsgebäude jede Immobilie abdeckt“, so Reinhard Schertler, Eigentümer der Schertler Holding.

Bereits in den kommenden beiden Jahren steht für die Pocket House GmbH die Realisierung mehrerer spannender Projekte an. „Wir können die Umsetzung unserer neuen Projekte kaum erwarten! Unsere Vision ist es, die positive Wirkungskraft von digitalen Innovationen in der gesamten Immobilienbranche verstärkt in Alltags- und Geschäftsprozessen zu verankern”, so Rongitsch.