Robotik und KI: Die Baustelle ist auf den Hund gekommen

Der beste Freund des Menschen, der Hund, ist für viele aus dem täglichen Leben nicht wegzudenken. Nun erobert er die Baustellen zurück, auch wenn sich der Partner mit der kalten Schnauze etwas verändert hat. Er hört auf den Namen Spot, ist ein animaloider Roboter, bringt Künstliche-Intelligenz auf die Baustelle und stammt aus dem Hause des US-Herstellers Boston Dynamics.

Ein Hund für viele Fälle

Spot ist ein flinker Roboter, der sich auf jedem Terrain selbstständig – dank 360-Grad-Blickfeld und Kollisionsabfrage – oder ferngesteuert bewegen kann. Dabei wurde er so kompakt gestaltet, dass er sowohl im Außen- als auch im Innenbereich Einsatzmöglichkeiten aufweist. Der wesentliche Punkt für Unternehmen ist aber, dass Spot weitgehend individualisiert gestaltet werden kann, was seine zusätzlichen Aufbauten sowie seine Einsatzbereiche betrifft. Egal ob für Bestandsaufnahmen, Scans oder als Security – dem Arbeitsumfeld sind wenig Grenzen gesetzt. Das haben auch internationale sowie heimische Baufirmen erkannt und nutzen aktuell die Möglichkeit, die Roboter im täglichen Einsatz zu testen.

Hundeschule für die Baustelle

„Wir wollen verstehen, wie solche Technologien funktionieren, und schauen, ob wir sie in unserem Arbeitsalltag nutzen können“, stellt Matthias Moosbrugger, Mitglied der Geschäftsleitung bei Rhomberg Bau und unter anderem für die Bereiche Digitalisierung und Innovation verantwortlich, fest. Aktuell testet das Vorarlberger Bauunternehmen zwei Spots auf deren Alltagstauglichkeit und erarbeitet sich mögliche Einsatzgebiete für den Roboterhund.

Auch bei der Strabag ist man auf den Hund gekommen und arbeitet in der Niederlassung in Stuttgart an einer möglichen Implementierung in den Konzern. „Aufgrund von immer leistungsfähigeren Mikroprozessor- und Sensortechnologien können Roboter zunehmend besser mit ihrer Umgebung interagieren und kommen damit gerade für Baustellen infrage, wo sie – im Gegensatz zur stationären Produktion – mit ständig wechselnden Standorten sowie häufigen Einschränkungen und Veränderungen der Zugänglichkeiten durch den Baufortschritt und Gewerkabfolge konfrontiert sind“, erklärt Felix Rückl, Construction Manager Digitalisation bei Ed. Züblin und zuständiger Projektleiter. Das Ziel sei, dass Spot dem Baustellenteam zuarbeitet: In einem ersten Schritt soll er die Fotodokumentation übernehmen, womit eine zeitintensive Aufgabe am Ende des Arbeitstags für das Personal wegfallen würde und gleichzeitig für die Kundenseite eine lückenlose Baustellendokumentation geschaffen wird.

Gefahrensituationen vermeiden

Ähnlich sieht man die Einsatzgebiete bei Rhomberg, wo die Hunde aktuell für die Fotodokumentation, Vermessungen und Massenermittlungen sowohl im Hoch- als auch im Tiefbau eingesetzt werden. „Hinzu kommt jede Aufgabe, bei der sich einer unserer Mitarbeiter einer Gefahrensituation aussetzt“, so Moosbrugger weiter. „So kann beispielsweise im Steinbruch oder Tunnel ein Spot eingesetzt werden, um vor einer Sprengung die Bestandsaufnahme zu machen und nach der Sprengung zu kontrollieren, ob auch alle Ladungen gezündet haben.“ Dabei will man sich aber nicht bei möglichen Einsatzszenarien einschränken, man versuche jeden Tag etwas Neues.

Der benötigte zeitliche Mehraufwand, um die Spots individuell zu konfigurieren und auch mögliche KI-Szenarien zu programmieren, sei aktuell noch groß. Man befindet sich „eindeutig noch in der Lernphase“. Das Ziel ist es, „eine Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit in die Nutzung der Software und damit des Roboters“ zu bekommen.

Es braucht noch Zeit

Wie genau es nach der Testphase weitergehen wird, ist bei beiden Firmen noch schwer abzuschätzen. „Die beiden Spots sind bei uns jetzt für sechs Monate auf ausgesuchten Baustellen unterwegs, danach wird sich entscheiden, ob wir weiter in diese Richtung gehen wollen und gegebenenfalls das Aufgabengebiet noch ausbauen“, so Rückl. „Denkbar wäre etwa die Erweiterung um einen Laserscan, um Daten für das BIM-5D-Modell zu generieren.“

Auch bei Rhomberg wird das kommende halbe Jahr zeigen, ob man in Spots investieren will. „Es gibt sicher Einsatzfälle, für die er sehr gut geeignet ist, bei anderen gibt es bessere technische Lösungen“, meint Moosbrugger. Es brauche noch Zeit, die Fähigkeiten des Hundes auszuloten. Schön sei es aber zu sehen, dass die Mitarbeiter dem Projekt offen gegenüberstehen, auch wenn einige „sehr überrascht waren, als plötzlich ein Roboterhund durchs Büro spazierte“.