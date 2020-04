SBM Mineral Processing: Spende an die Berufsschule Freistadt

Auf Initiative von SBM Mineral Processing und dem Güteverband Transportbeton wurde bei der diesjährigen Wintertagung des GVTB beschlossen das ausgestellte Modell einer supermobilen Betonmischanlage der Type Euromix zu Lehrzwecken an die Berufsschule Freistadt zu übergeben. „Durch die detaillierte Darstellung der Mischanlagenbaugruppen im Maßstab 1:50 ist dieses Modell eine ideale Ergänzung für den praxisgerechten Unterricht“ freut sich Direktorin Judith Blaimschein.

Feierliche Übergabe

Anfang März folgte dann die Einladung zur „offiziellen“ Übergabe des Exponates in der SBM Firmenzentrale in Oberweis, welcher neben Blaimschein auch Josef Zeindlhofer, Dieter Fischer, Mario Raab-Wenzel, Christoph Ressler sowie einige der zukünftigen Transportbetontechniker gerne folge leisteten. „Hochqualifizierte Fachkräfte sind in unserer Branche enorm wichtig und umso wichtiger ist es, mit einer guten Ausbildung den Grundstein dafür zu legen“, betont SBM-Geschäftsführer Erwin Schneller.