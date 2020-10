Weber.Therm circle: Zero Waste beim Dämmen

Immobilien sind langfristige Investitionen, die immer wieder durch An- und Umbauten, Renovierungen oder thermische Sanierungen verändert werden. Dadurch landen Hunderte Tonnen an Baustoffen auf den Deponien. Saint-Gobain Weber Terranova hat deshalb das „Zero Waste“ Wärmedämm-Verbundsystem Weber.Therm circle entwickelt. Damit können alle Komponenten wie z. B. Dämmstoffe, Dübel, Gewebe und mineralische Putzmörtel sortenrein getrennt und der Wiederverwertung zugeführt werden.

Rückbaubarkeit durch verschiedene Maßnahmen

Weber.Therm circle lässt sich zudem 1 : 1 an die Fassade zurückbauen. Erreicht wird die Rückbaubarkeit durch verschiedene Maßnahmen: Weber verzichtet auf den sonst üblichen Klebemörtel. Stattdessen werden die Dämmplatten mechanisch mit Schraubdübeln am Mauerwerk befestigt. Dank einer speziellen Mineralwollqualität können sich die Dämmplatten besonders gut an den Untergrund anpassen. „Mit weber.therm circle vermeiden Bauherren die Einmalnutzung wertvoller Ressourcen und tragen zum Rohstoffkreislauf bei – ein zukunftsweisendes Premium-System für mehr Zero Waste beim Bauen", sagt David Lasselsberger, Marketing- und Vertriebsleiter bei Saint-Gobain Weber Terranova Österreich.