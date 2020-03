Aufruf an alle Tapezierermeister

In Steyr haben Tapezierermeister Kurt Gajo, der praktische Arzt Christoph Heiserer und Unternehmer Markus Lengauer eine Schutzmaske entwickelt, die wie alle betonen, bisher weder zugelassen noch zertifiziert ist – aber dienlich sein kann, um das Ansteckungsrisiko von Ärzten, Pflegepersonal & Co. erheblich zu minimieren. Denn – Masken sind überall so gut wie ausverkauft.

Wenn Sie mit Ihrem Betrieb mithelfen können und möchten, diese Masken zu produzieren, wenden Sie sich bitte rasch und unbürokratisch an DI Harald Peham unter: schutzmaske.steyr@gmail.com.

