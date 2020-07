Baubeginn für Sto-Produktionsanlage in Villach

Am Standort der Sto-Zentrale in Villach werden ab dem Frühjahr 2021 pulverförmige Klebe- und Armierungsmörtel produziert. Der Nachhaltigkeitspionier investiert 10 Millionen Euro in die Errichtung einer modernen, rund 3000 Quadratmeter großen Produktionsanlage. Die Fertigstellung ist bis zum Frühjahr 2021 geplant.