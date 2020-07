Blauer Engel für Interface-Produkte

„Wir haben uns dafür entschieden, unsere Produkte durch den Blauen Engel auf den Prüfstand stellen zu lassen, da dieses Gütesiegel ein hohes Ansehen genießt“, so Frank Rosemeier, Technical Sales Support Manager bei Interface. „Uns ist es wichtig, dass die externe Zertifizierung nicht nur für die Verbraucher, sondern auch für uns im Unternehmen eine große Aussagekraft hat. Für die Zertifizierung durch den Blauen Engel werden die Produkte einer sehr genauen Begutachtung nach spezifischen Kriterien unterzogen. Das ist für uns eine hilfreiche Bestätigung der Umweltfreundlichkeit unserer Produkte.“

Geringer Verschnitt, hoher Recyclinganteil

Eines der mit dem Blauen Engel ausgezeichneten Produkte ist die Teppichfliesenkollektion Composure mit Graphlex Rücken. Ihr organisches Design ermöglicht eine richtungsfreie Verlegung. Dadurch reduziert sich der Verschnitt auf nur ein bis zwei Prozent. Aus ihren Erd- und Pastelltönen sowie den abgestuften, kräftigen Farben lassen sich harmonische Verläufe in der Verlegung kreieren. Auch das Material selbst zeichnet sich durch seine hohe Umweltfreundlichkeit aus. Die tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität aus Solution Dyed Polyamid hat einen Recyclinganteil von 75 Prozent. Wie alle Produkte von Interface – Teppichfliesen, LVT-Bodenbeläge und nora Kautschukböden – ist die Kollektion über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg CO2-neutral. Interface bietet zudem verschiedene Möglichkeiten zur Rücknahme der Produkte an, wie zum Beispiel Wiederverwendung, Recycling oder Energiegewinnung.

„Composure hat für uns eine besondere Bedeutung“, sagt Nils Rödenbeck, Vice President & General Manager DACH. „Es ist eine unserer beliebtesten Kollektionen, die im Objektbereich, wie Büros, Hotels und Bildungseinrichtungen, zum Einsatz kommt. Dass ihre positiven und emissionsarmen Eigenschaften durch den Blauen Engel bestätigt werden, freut uns sehr. Die Kollektion wird umweltschonend produziert und lässt sich am Produktlebensende wieder dem nachhaltigen Kreislauf zuführen. Die Auszeichnung mit dem Blauen Engel beweist uns, dass wir mit unserer Nachhaltigkeitsmission auf dem richtigen Weg sind.“

Auch ein biobasierter Rücken kann entzücken

Das zweite mit dem Blauen Engel zertifizierte Produkt ist Composure mit der CircuitBac Green Rückenkonstruktion. Diese ist durch die Verwendung einer Mischung aus Biopolymeren und mineralischen Füllstoffen die ökologisch nachhaltigste Rückenlösung von Interface. Der CO2-Fußabdruck der gesamten Teppichfliese wird durch die Kombination mit CircuitBac Green deutlich reduziert. Gleichzeitig erfüllt die Rückenkonstruktion höchste Ansprüche und ist genau wie der Standardrücken Graphlex kompatibel mit dem Verlegesystem TacTiles, das eine Installation der Teppichfliesen ohne Klebstoff ermöglicht. Beide Composure Produkte sind emissions- und geruchsarm, besitzen einen geringen Schadstoffgehalt und sind somit für den Nutzer gesundheitlich unbedenklich.

Die Kollektionen

Beide Composure Kollektionen sind als modulare Teppichfliesen in 50 x 50 cm erhältlich und lassen sich mit anderen Interface Teppichfliesen oder LVT-Produkten kombinieren. Sie harmonieren mit vielen Kollektionen in Format, Größe sowie Farbe und sind inspiriert von der Ruhe und Schönheit der Natur. Sie erinnern in Textur und Farbtönen an Felsformationen und Steine. Mit den weich anmutenden, natürlichen Formen lassen sich ruhige und entspannte Umgebungen erschaffen. Neben den beiden Composure Kollektionen wurden auch bereits die Standardbodenbeläge und Verlegematerialien norament und noraplan von nora aus der Kautschubodensparte von Interface mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.