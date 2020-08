Ehrung für langjährige Mitarbeiter

Das Unternehmen legt großen Wert darauf, bei seinen 350 Mitarbeitern auf eine Kombination aus neuen und erfahrenen Mitarbeitern zu setzen, die sich gegenseitig unterstützen und viel voneinander lernen. Hier treffen junge, frische Ideen auf jahrelangen Wissensschatz voll routinierter Perfektion und generieren eine konstruktive, interaktive Wechselwirkung. „Ohne unsere ‚Alten‘ sähen wir ganz schön alt aus“, resümiert Thorsten Mehlin aus der Geschäftsleitung. „Die tolle Resonanz und die langjährige Treue unserer Mitarbeiter beweisen, dass wir als Arbeitgeber den Fokus auf die richtigen Dinge legen. So begrüßen wir nicht nur alljährlich neue Azubis in unserem Team und investieren in die Nachwuchsförderung, sondern schaffen ein gleichermaßen attraktives Arbeitsumfeld für „junge und alte Hasen“, das viele Perspektiven offeriert und alle Türen für eine dauerhafte, langjährige Beschäftigung bei Osmo öffnet. Wir bedanken uns bei allen Jubilaren für ihre Treue und ihr Engagement und freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahre“", fasst Mehlin zusammen.