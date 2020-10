Jetzt Gold „einstreichen“

Das Produkt aus dem Synthesa-Werk in Perg erfüllt Anforderungen an eine umweltschonende und leicht zu verarbeitende Innenfarbe: Primador ist emissions- & lösungsmittelfrei und auch für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet. Eine lange Offenzeit sorgt für ein gleichmäßiges Streichen. Damit lassen sich auch große Wandflächen sauber gestalten. „Besonders die hohe Deckkraft des Produktes bietet für den Maler einen hervorragenden Vorteil gegenüber anderen Produkten, die Arbeit geht geschmeidig und zeitschonend von der Hand“ sagt Malermeister Harald Göls aus Linz. Sein Malerbetrieb bearbeitete damit die Innenwände der neuen Bruckner-Privatuni in Linz. Hier galt es, Funktionalität, Strapazierfähigkeit, hohe Ansprüche an die Hygiene und baubiologische Aspekte unter einen Hut zu bringen.

Gewinnspiel

Anlässlich des 25jährigen Jubiläums verlost Synthesa unter den Verarbeitern 3 x 1 „Philharmoniker Golddukaten“ im Wert von ca. je 1.700 Euro. Genaue Infos zum Gewinnspiel finden Sie hier.