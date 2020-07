Neuer Geschäftsführer bei der Synthesa-Gruppe

Der ausgebildete Diplom-Wirtschaftsingenieur begann seine Berufslaufbahn als Strategieberater bei einer der weltweit führenden amerikanischen Unternehmensberatungen. 2005 wechselte er in die Heiztechnikbranche zu Viessmann und später zu Daikin. Geschäftsführungsverantwortung trägt Blümel seit 2011, davon die letzten fünf Jahre als CEO einer Tochtergesellschaft der japanischen Daikin-Gruppe.

„Die Entwicklung der Synthesa Gruppe ist eine Erfolgsgeschichte. Mehr als jedes dritte Bauvorhaben in Österreich ist ein Projekt mit Produkten und Services aus dem Hause Synthesa. Gemeinsam mit dem Team hier am Hauptsitz in Perg und an unseren zwölf österreichischen Produktions- und Verkaufsstandorten ist es mein oberstes Ziel, dieses Vertrauen unserer Kunden jeden Tag zu bestätigen – mit persönlicher Nähe, innovativem Einsatz von Technologie und bewährter technischer Kompetenz,“ äußert sich Blümel über seine nunmehrige Aufgabe.