Saint-Gobain startet Schulungsoffensive 2.0

Im Rahmen der digitalen Trainings wird kompaktes praxisnahes Wissen zu den klassischen Problembereichen wie beispielsweise Feuchträume, Bautenschutz und Luftdichtheit bis hin zur Außenfassade vermittelt. „Mit dem neuen digitalen Seminarangebot können Fachkräfte Fachwissen und Anwendertipps ortsungebunden erwerben“, erklärt Schulungsleiter Franz Pramhaas.

Die Webinare finden wie Seminare zu einem festgelegten Termin „live“ statt. Die Teilnahme kann mittels PC, Tablet oder Handy erfolgen. Bei Bedarf werden auch maßgeschneiderte Trainings angeboten. Ab Januar 2021 starten die neuen Covid-sicheren Seminare wieder vor Ort in den Trainingszenten in Bad Aussee und Puchberg. Hinkünftig werden Webinare ein fixer Bestandteil des Schulungsangebots bleiben. „Ortsungebundene Trainings werden nicht zuletzt aus Zeitgründen im Trend bleiben. Mit den neuen Webinaren haben wir unser Schulungsangebot in das digitale Zeitalter geholt“, reflektiert Pramhaas.

Weitere Informationen und Anmeldung unter https://www.rigips.at/seminare-und-schulungen.